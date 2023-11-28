فريق قنصلي في الخُبر لتقديم الخدمات للأردنيين

وسيتواجد فريق العمل القنصلي في فندق هيلتون جاردن/ الخُبَر بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً، خلال اليومين أعلاه.
وستشمل الخدمات القنصلية التي سيتم تقديمها خلال زيارة فريق العمل القنصلي: معاملات صرف وتجديد جوازات السفر، والوكالات العامة والخاصة، وتصديق الوثائق، ومعاملات دفاتر العائلة وتسجيل الوقائع الحيوية، وغيرها من الخدمات القنصلية.
وللتسهيل على الجالية الأردنية، ولمعرفة الإجراءات والوثائق المطلوبة والاستفادة القصوى من تواجد فريق العمل القنصلي في المنطقة الشرقية، يرجى الاطلاع على بطاقات الخدمات القنصلية المنشورة على الموقع الإلكتروني للسفارة: وعلى حساب السفارة على منصة إكس .@JordanEmbassyR
ولإنجاز أكبر عدد ممكن من الجوازات، يرجى لمن يحمل بطاقة أحوال مدنية ذكية تقديم طلبات تجديد الجوازات عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأحوال المدنية والجوازات https://eservices.cspd.gov.jo في أقرب فرصة ممكنة للحصول على الموافقة إلكترونياً، وليتسنى للفريق إنجاز معاملة صرف الجواز الجديد في اليوم ذاته.