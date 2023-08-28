الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

وفاة حدث دهسا في الرصيفة

إحدى سيارات الدفاع المدني - (تعبيرية)
إحدى سيارات الدفاع المدني - (تعبيرية)
قال مندوبو الإدارات المرورية إن "النشامى" انتشروا بشكل مبكر ومكثف على طرق المملكة كافة، للتعامل مع الحركة الصباحية ولإزالة العوائق المرورية أولاً بأول، لضمان وصول الجميع لمقاصدهم بكل سهولة ويسر.اضافة اعلان

وبين مندوب الدوريات الخارجية خلال عرض التقرير المروري عبر إذاعة "الأمن العام"، صباح اليوم الاثنين، أن عدم تفقد المركبات فنياً بالإضافة لعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة تسبب بتدهور مركبتي شحن بحادثين منفصلين، ما أدى إلى سقوط الحمولة على الشارع العام.

وأضاف: شمل الحادث الأول تدهور مركبة شحن محملة بالرمال على طريق الأزرق- الزرقاء، وتم التعامل مع الحمولة لغاية ساعات الصباح، بالإضافة لتدهور مركبة شحن أخرى ما قبل محطة رأس النقب بعد صدمها بعامود إنارة وانفصال رأس المركبة عن الحمولة.

وأشار إلى أن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل مركبة على جسر أم البساتين أدى لسقوطها من أعلى الجسر ونتج عنه إصابة السائق، بالإضافة للتعامل مع تصادم لمركبتين على أوتستراد المفرق- الزرقاء، نتج عنه 5 إصابات إثر ارتكاب المخالفة نفسها.

وعن السرعات العالية، لفت إلى أن الرقابة المرورية المتواجدة على مدار الساعة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية الخطرة كالمسير بسرعات عالية، كضبط مركبة تسير بسرعة 194 كلم/ ساعة على طريق الأزرق- الزرقاء، ومركبة بسرعة 188 كلم/ ساعة على الطريق نفسه، بالإضافة لضبط مركبة تسير بسرعة 160 كلم/ ساعة على الطريق الصحراوي.

وحول المساعدات الإنسانية، قال مندوب الدوريات الخارجية إنه جرى تقديم المساعدات اللازمة من قبل "نشامى" المحطات الأمنية  المنتشرين على كافة الطرق الخارجية؛ كتقديم المساعدة اللازمة لسائق مركبة شحن كان يعاني من تعب عام، وإسعاف فتاة عند محطة الخرانة الأمنية، وتم إجراء اللازم من قبل "نشامى" الدفاع المدني.

ودعا الجميع إلى عدم التردد بالتوجه لأقرب محطة أمنية لطلب المساعدة أو الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

من جهته، قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير إنه جرى التعامل خلال ساعات الصباح مع عدد من العوائق المرورية بكل حرفية من قبل "نشامى" السير دون التأثير على حركة المرور، إذ كان أبرزها حادث صدم بمدخل نفق صويلح، وصدم آخر في مخرج دوار الحرمين.

وأشار إلى وجود إجراءات بتحويل حركة السير من شارع أكاديمية الشرطة يميناً إلى جسر الأكاديمية ليتلف من أعلى الجسر ليعود باتجاه منطقة جسر الشفا باتجاه جسر الظاهر إثر وجود أعمال صيانة بتحويلة شارع الملكة علياء.

ولفت إلى وقوع حادث دهسٍ لحدث (17 عاماً) في لواء الرصيفة أدى لوفاته؛ بسبب عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية من قبل السائق، بالإضافة لتدهور مركبة بحاجز إسمنتي أدى لانقلابها في منطقة جنوب عمان، وهما من أبرز الحوادث المرورية الناتجة عن ارتكاب مخالفات خطرة  والتي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع أن ارتكاب مخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة بالإضافة للمسير بسرعات عالية من قبل سائق مركبة، جميعها سببت بحادث صدم مركبة لـ4 مركبات في شارع وصفي التل أدت لتباطؤ مؤقت بحركة السير.

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.
الهواري: الأردن لم يعد بامكانه تحمل ضغط القطاع الصحي بدون استراتيجيات جديدة

الهواري: الاشتراك بالتأمين الصحي متاح مقابل رسوم بسيطة جدا 27 آب 2023

جامعة البلقاء التطبيقية

البلقاء التطبيقية توضح آلية القبول الجديدة للدرجة الجامعية المتوسطة 27 آب 2023

مؤسسة التدريب المهني

التدريب المهني تفتح باب التسجيل وتستحدث تخصصات جديدة 27 آب 2023

خالد البكار 1

البكار: الحياة الحزبية بحاجة إلى وقت أطول لتكون فاعلة ومثمرة 27 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاتحاد الارني لشركات التأمين

حل قريب لمعضلة التقارير الطبية لنسب العجز في حوادث السير

منذ2 ساعة
وزارة المياه

دبابنة: خطة بديلة لمشروع الناقل الوطني إذا لم ترد عروض من المطورين

منذ3 ساعة
1-19

الجيش يسقط مسيرة ثالثة قادمة من الأراضي السورية الشهر الحالي

منذ4 ساعة
مقياس-ريختر-2

تسجيل هزة أرضية شمال شرق ذيبان

منذ5 ساعة
عمان

طقس صيفي معتدل في اغلب المناطق اليوم وغدًا

منذ6 ساعة
مطعم

حماية المستهلك: محال ومطاعم رفعت أسعارها بنسب وصلت إلى 35 %

27 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماهو مصير مئات المقاتلين الأردنيين؟

ماهر أبو طير |اليوم

سواليف حصيدة

جهاد المنسي |اليوم

سنة أولى تحديث!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مِكرٍّ مِفر مُقبل مُدبر معا.. ورؤية التحديث

نضال المجالي |اليوم

اقتصاد الشياطين

سميح المعايطة |اليوم

هي حرب معلنة فلماذا الحرج؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
 