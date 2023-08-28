وفاة حدث دهسا في الرصيفة

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قال مندوبو الإدارات المرورية إن "النشامى" انتشروا بشكل مبكر ومكثف على طرق المملكة كافة، للتعامل مع الحركة الصباحية ولإزالة العوائق المرورية أولاً بأول، لضمان وصول الجميع لمقاصدهم بكل سهولة ويسر.وبين مندوب الدوريات الخارجية خلال عرض التقرير المروري عبر إذاعة "الأمن العام"، صباح اليوم الاثنين، أن عدم تفقد المركبات فنياً بالإضافة لعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة تسبب بتدهور مركبتي شحن بحادثين منفصلين، ما أدى إلى سقوط الحمولة على الشارع العام.وأضاف: شمل الحادث الأول تدهور مركبة شحن محملة بالرمال على طريق الأزرق- الزرقاء، وتم التعامل مع الحمولة لغاية ساعات الصباح، بالإضافة لتدهور مركبة شحن أخرى ما قبل محطة رأس النقب بعد صدمها بعامود إنارة وانفصال رأس المركبة عن الحمولة.وأشار إلى أن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل مركبة على جسر أم البساتين أدى لسقوطها من أعلى الجسر ونتج عنه إصابة السائق، بالإضافة للتعامل مع تصادم لمركبتين على أوتستراد المفرق- الزرقاء، نتج عنه 5 إصابات إثر ارتكاب المخالفة نفسها.وعن السرعات العالية، لفت إلى أن الرقابة المرورية المتواجدة على مدار الساعة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية الخطرة كالمسير بسرعات عالية، كضبط مركبة تسير بسرعة 194 كلم/ ساعة على طريق الأزرق- الزرقاء، ومركبة بسرعة 188 كلم/ ساعة على الطريق نفسه، بالإضافة لضبط مركبة تسير بسرعة 160 كلم/ ساعة على الطريق الصحراوي.وحول المساعدات الإنسانية، قال مندوب الدوريات الخارجية إنه جرى تقديم المساعدات اللازمة من قبل "نشامى" المحطات الأمنية المنتشرين على كافة الطرق الخارجية؛ كتقديم المساعدة اللازمة لسائق مركبة شحن كان يعاني من تعب عام، وإسعاف فتاة عند محطة الخرانة الأمنية، وتم إجراء اللازم من قبل "نشامى" الدفاع المدني.ودعا الجميع إلى عدم التردد بالتوجه لأقرب محطة أمنية لطلب المساعدة أو الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.من جهته، قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير إنه جرى التعامل خلال ساعات الصباح مع عدد من العوائق المرورية بكل حرفية من قبل "نشامى" السير دون التأثير على حركة المرور، إذ كان أبرزها حادث صدم بمدخل نفق صويلح، وصدم آخر في مخرج دوار الحرمين.وأشار إلى وجود إجراءات بتحويل حركة السير من شارع أكاديمية الشرطة يميناً إلى جسر الأكاديمية ليتلف من أعلى الجسر ليعود باتجاه منطقة جسر الشفا باتجاه جسر الظاهر إثر وجود أعمال صيانة بتحويلة شارع الملكة علياء.ولفت إلى وقوع حادث دهسٍ لحدث (17 عاماً) في لواء الرصيفة أدى لوفاته؛ بسبب عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية من قبل السائق، بالإضافة لتدهور مركبة بحاجز إسمنتي أدى لانقلابها في منطقة جنوب عمان، وهما من أبرز الحوادث المرورية الناتجة عن ارتكاب مخالفات خطرة والتي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية.وتابع أن ارتكاب مخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة بالإضافة للمسير بسرعات عالية من قبل سائق مركبة، جميعها سببت بحادث صدم مركبة لـ4 مركبات في شارع وصفي التل أدت لتباطؤ مؤقت بحركة السير.وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.