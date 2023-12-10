البريزات: حققنا إنجازا يليق بمكانة البترا على خارطة السياحة العالمية

حسين كريشان

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بحث وزير الداخلية مازن الفراية ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الأحد الواقع الأمني والسياحي في البترا بعد الحملة التي نفذتها السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحمية الأثرية.وأكد الفراية خلال اللقاء، استعداد الوزارة ممثلةً بكافة الأجهزة الأمنية للتعاون مع السلطة وتوفير البيئة المناسبة لزوار البترا، والجهود التي تسعى للحفاظ على الموقع الأثري وخصوصيته.من جانبه، قال البريزات إن السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية حققت إنجازاً يليق بالمكانة التي تتمتع بها المدينة الوردية على خارطة السياحة العالمية بإزالة الاعتداءات الموجودة في المحمية الأثرية.وأضاف البريزات أن التنمية المستدامة والعادلة وسيادة القانون تعد أولوية قصوى لدى السلطة كما ستستمر في إنفاذ القانون ومعالجة أي مخالفة وفقاً للقانون وضمن سيادته وبما يحافظ على الموقع الأثري.وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز جهود السلطة والجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية في الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي مسجل في اليونيسكو منذ عام 1985، واستدامته للأجيال المقبلة، وتعمل السلطة على إنجاز خطة تنموية طموحة لبناء 400 مسكن وإنشاء فرص تشغيل مستدامة للمجتمع المحلي.ومن الجدير بالذكر أن السلطة مستمرة منذ الأسبوع الماضي بالتعاون مع الجهات الأمنية على إزالة اعتداءات ومخالفات في المحمية الأثرية والكهوف الموجودة فيها.