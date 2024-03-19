الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعليق دوام مدارس لواء البترا اليوم

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا عماد السفاسفة وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا، تعليق الدوام لجميع المدارس لليوم الثلاثاء؛ حفاظا على سلامة الطلبة بسبب الظروف الجوية السائدة.اضافة اعلان

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