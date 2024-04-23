الثلاثاء 23 نيسان 2024
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الملك وأمير دولة الكويت يؤكدان اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين

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جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال استقبالهما سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت

- الزعيمان: أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي على المستويين الاقتصادي والاستثماري.
- الملك يرحب بزيارة الشيخ مشعل الأولى للأردن بعد توليه منصبه أميرا لدولة الكويت.
- الشيخ مشعل يهنئ الملك بالذكرى الـ 25 لتولي جلالته سلطاته الدستورية.
- الزعيمان يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة.
- الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
- الملك يمنح الشيخ مشعل قلادة الحسين بن علي بمناسبة زيارة الدولة لسموه للأردن.

عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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وشدد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، عقدت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري.


وعبر جلالته عن ترحيبه بزيارة سمو الشيخ مشعل الأولى للأردن بعد توليه منصبه أميرا لدولة الكويت الشقيقة.


من جانبه، هنأ سمو الشيخ مشعل، جلالة الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه سلطاته الدستورية، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.


وتناولت المباحثات المستجدات الراهنة، إذ حذر جلالة الملك من خطورة التصعيد الأخير، والذي قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من انعدام الأمن والاستقرار.
وجدد جلالته التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتوحيد الجهود العربية للتصدي للوضع الإنساني الكارثي في القطاع.


وأكد جلالة الملك ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الأشقاء الفلسطينيين، على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وثمن جلالته المواقف الحكيمة للكويت، تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين، وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ومنح جلالة الملك، سمو الشيخ مشعل الصباح، قلادة الحسين بن علي، تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة الدولة لسموه للأردن.
وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.
وحضر المباحثات سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي.
كما حضرها من الجانب الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، والوفد المرافق لسموه.
وأقام جلالة الملك مأدبة عشاء رسمية تكريما لسمو أمير دولة الكويت والوفد المرافق، حضرها كبار المسؤولين. -(بترا )


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