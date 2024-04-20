الميثاق يشيد بالدور الاستثنائي للهيئة الخيرية الهاشمية لدعم الاشقاء في فلسطين

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بداية اللقاء اثنى الدكتور محمد المومني على الجهود الكبيرة للهيئة الخيرية الهاشمية التي تبذلها لمساندة الاهل في فلسطين، مؤكداً أن الاردن لم يتوانى للحظة لتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء، وأن الأردن سيستمر في ذلك، تنفيذا لتوجيهات سيد البلاد وولي العهد، والتي تحث على الوقوف جنبا الى جنب مع الأشقاء في غزة وعموم فلسطين.أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي رحب باعضاء الميثاق ووضعهم بصورة ما تقوم به الهيئة من جهود كبيرة في مساندة الاهل في فلسطين، منذ بدء الحرب عليهم في اوكتوبر الماضي وحتى اليوم.وبحسب احصائية رسمية صادرة عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وصل لحزب الميثاق الوطني صورة عنها، فقد بلغ مجموع طائرات المساعدات الى العريش (رفح) 52 طائرة، 13 طائرة من خلال الهيئة، و39 طائرة بالشراكة مع المنظمات.فيما بلغ مجموع الانزالات الجوية 266 انزال، نُفذ منها 82 انزال جوي أردني من خلال القوات المسلحة الأردنية، و184 إنزال جوي بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.الى ذلك، فقد وصل مجموع القوافل المرسلة عن الطريق البري جسر الملك حسين / قطاع غزة قرابة ال 887 شاحنة. حيث أرسلت 538 شاحنة من خلال تعاون مشترك ما بين الهيئة والمنظمات الدولية، وأرسلت 349 شاحنة من خلال تعاون مشترك ما بين الهيئة والقوات المسلحة.وبحسب الاحصائية ذاتها، فقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات التي يتم تنفيذها بشكل مباشر مع المنظمات الشريكة داخل القطاع، 455010 مستفيد.من جانب اخر، فقد تم توزيع 249655 وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، الى جانب 9200 كيس طحين بوزن 230000 كيلو، ضمن المشاريع التي تم تنفيذها بشكل مباشر مع المنظمات الشريكة داخل القطاع خلال الشهر الكريم.حزب الميثاق الوطني يتقدم بدوره من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمين بعظيم الشكر والامتنان لما يقدماه من جهود مكثفة، وعلى شتى الأصعدة والمجالات، لمساعدة الاشقاء في غزة، منذ أن بدأت الحرب وحتى اليوم، حيث أن الأردن كان سباقا في مد يد العون والمساعدة للاشقاء، وهذا ما كان ليتم دون التوجيهات الملكية السامية والكريمة، داعين الله ان يحفظ الأردن، قيادة وارضا وشعبا، وأن ينصر الأشقاء في فلسطين ويفك كربتهم.