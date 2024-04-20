السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الميثاق يشيد بالدور الاستثنائي للهيئة الخيرية الهاشمية لدعم الاشقاء في فلسطين

الميثاق يشيد بالدور الاستثنائي للهيئة الخيرية الهاشمية لدعم الاشقاء في فلسطين
الميثاق يشيد بالدور الاستثنائي للهيئة الخيرية الهاشمية لدعم الاشقاء في فلسطين
زار حزب الميثاق الوطني ممثلا بأمينه العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في مقرها تقديرا للجهود الاستثنائية والكبيرة التي تقوم بها في هذه المرحلة الهامة، وكان باستقبالهم الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الشبلي. اضافة اعلان

بداية اللقاء اثنى الدكتور محمد المومني على الجهود الكبيرة للهيئة الخيرية الهاشمية التي تبذلها لمساندة الاهل في فلسطين، مؤكداً أن الاردن لم يتوانى للحظة لتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء، وأن الأردن سيستمر في ذلك، تنفيذا لتوجيهات سيد البلاد وولي العهد، والتي تحث على الوقوف جنبا الى جنب مع الأشقاء في غزة وعموم فلسطين.

أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي رحب باعضاء الميثاق  ووضعهم بصورة ما تقوم به الهيئة من جهود كبيرة في مساندة الاهل في فلسطين، منذ بدء الحرب عليهم في اوكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وبحسب احصائية رسمية صادرة عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وصل لحزب الميثاق الوطني صورة عنها، فقد بلغ مجموع طائرات المساعدات الى العريش (رفح) 52 طائرة، 13 طائرة من خلال الهيئة، و39 طائرة بالشراكة مع المنظمات.

فيما بلغ مجموع الانزالات الجوية 266 انزال، نُفذ منها 82 انزال جوي أردني من خلال القوات المسلحة الأردنية، و184 إنزال جوي بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

الى ذلك، فقد وصل مجموع القوافل المرسلة عن الطريق البري جسر الملك حسين / قطاع غزة  قرابة ال 887 شاحنة. حيث أرسلت 538 شاحنة من خلال تعاون مشترك ما بين الهيئة والمنظمات الدولية، وأرسلت 349 شاحنة من خلال تعاون مشترك ما بين الهيئة والقوات المسلحة.

وبحسب الاحصائية ذاتها، فقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات التي يتم تنفيذها بشكل مباشر مع المنظمات الشريكة داخل القطاع، 455010 مستفيد.

من جانب اخر، فقد تم توزيع 249655 وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، الى جانب 9200 كيس طحين بوزن 230000 كيلو، ضمن المشاريع التي تم تنفيذها بشكل مباشر مع المنظمات الشريكة داخل القطاع خلال الشهر الكريم.

حزب الميثاق الوطني يتقدم بدوره من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمين بعظيم الشكر والامتنان لما يقدماه من جهود مكثفة، وعلى شتى الأصعدة والمجالات، لمساعدة الاشقاء في غزة، منذ أن بدأت الحرب وحتى اليوم، حيث أن الأردن كان سباقا في مد يد العون والمساعدة للاشقاء، وهذا ما كان ليتم دون التوجيهات الملكية السامية والكريمة، داعين الله ان يحفظ الأردن، قيادة وارضا وشعبا، وأن ينصر الأشقاء في فلسطين ويفك كربتهم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1713553604941000400

مسيرات في عمان والمحافظات تنديدا بالعدوان الغاشم على غزة

منذ13 ساعة
1713552331870973000

جرش.. ظهور "الجدري" على أوراق العنب يخيب آمال مزارعين بموسم جيد

منذ13 ساعة
وزارة البيئة

"البيئة" تدرس تقييم وضع نفايات الهدم والبناء في عدة محافظات

منذ14 ساعة
Untitled-1

كيف نعوض نقص الكفاءات المهاجرة لتحقيق التنمية المنشودة؟

منذ14 ساعة
مطرقة قاضي

محامون: "شرط التجريم" وراء إشكالية عدم شمول غرامات بـ"العفو العام"

منذ14 ساعة
مجمع النقابات المهنية - (أرشيفية)

"هيئة المكاتب" تواصل سيرها بإقرار صندوقي "التعاوني" و"التأمين المهني"

منذ14 ساعة
افكار و مواقف

الأردن عندما يرسخ الفهم الإستراتيجي العميق للمنطقة

د. محمد حسين المومني |اليوم

إيران وإسرائيل: مسرحية سياسية لا أكثر

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات | منذ14 ساعة
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
15 copy

سياحة وطفر

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 