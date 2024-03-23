90 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين العام الماضي

سماح بيبرس

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عمان – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها العام الماضي للاجئين السوريين وصلت حوالي 90 ألف تصريح عمل. فيما قدر عدد التصاريح للشهرين الأولين من العام الحالي بحوالي 8.566 ألف تصريح.تقدّر المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجين في الأردن، عدد تصاريح العمل المصدرة للاجئين السوريين منذ عام 2016 وحتى اليوم بـ 439.048 ألف تصريح، 90 % منهم تصاريح للذكور، و 10 % فقط للإناث.وأشارت المفوضية، إلى أنّ ما ينظم عمل اللاجئين السوريين هو قانون العمل الأردني وهو ما ينطبق على العمال غير الأردنيين، مشيرة إلى أنّ الحكومة الأردنية أتاحت لهم العمل في المهن المفتوحة، كما أتاحت لهم تسجيل وإدارة الأعمال التجارية الخاصة.وكانت المفوضيّة قد كشفت في تقييمها الربعي للوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين للعام الماضي، أن "معدل دخل الأسرة السوريّة في الأردن يبلغ 255 دينارا شهرياً" ممن هم خارج المخيمات، وأشارت إلى أن نسبة الدخل من العمل من إجمالي الدخل للأسرة تصل لــ 42 %.وذكرت أنه بالرغم من تخفيض المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين، إلا أن المساعدات المشتركة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، ظلت المصدر الرئيس لدخل اللاجئين العام الماضي، إذ تمثل 44 % من دخل اللاجئين السوريين.وأضافت أنّ الإنفاق الشهري في المتوسط، بلغ 314 دينارا للأسر السورية 63 ديناراً للفرد السوري، مشيرة الى أنّ أنماط الإنفاق للسوريين والتي كانت ممثالة للاجئين من الجنسيات الأخرى كانت متماثلة حيث تركزت على الغذاء والإيجار والصحة.وأنفقت الأسر السورية في المتوسط 308 دنانير، أي 98 % من إجمالي إنفاقها على عناصر سلة الحد الأدنى للإنفاق على قيد الحياة شهرياً.وأشارت إلى أنّ نسبة أسر اللاجئين السوريين المثقلة بالديون مرتفعة، حيث إن 91 % من الأسر السورية مديونة، وبلغ إجمالي متوسط الدين المبلغ عنه لكل أسرة 1,217 دينارا. وكان السبب الأكثر شيوعاً للاقتراض هو "الإيجار" وذلك ما صرّح عنه ثلث اللاجئين.ويشار هنا إلى أن الأردن كان قد وقع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي "وثيقة الأردن" عام 2016، وافق فيه على السماح للسوريين بالعمل في مهن محددة مقابل تحسين فرص وصول الأردن للسوق الأوروبي، وحصوله على قروض ميسرة وزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد. وبناء عليه، بسّط الأردن إجراءات تصريح العمل ووافق على إصدار تصاريح للاجئين السوريين مجاناً لفترة زمنية محددة.