إمدادات شركة البوتاس تشكل 4% من الاستهلاك العالمي سنويا

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وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس الإدارة المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية من الشركة وممثلي قطاعات مختلفة في سلطنة عُمان.وحضر اللقاء السفير العُماني لدى المملكة الأردنية الهاشمية فهد العجيلي.وفي بداية اللقاء، رحب أبو هديب بالوفد الضيف، مشيراً إلى العلاقات الراسخة بين المملكة والسلطنة والتي تمتد لأعوام طويلة، داعياً إلى بحث سبل إيجاد فرص التعاون والتكامل ما بين المملكة والسلطنة في قطاعي الأسمدة والتعدين.وتطرق أبو هديب إلى الخطط المستقبلية التي تتبناها "البوتاس العربية" في سبيل الارتقاء بمستوى تنافسيتها وتحقيق أهدافها الموضوعة وأهداف الاقتصاد الكلي للبلاد وأهداف مساهميها، لافتا إلى أن الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها منتجات الشركة والمرتبطة بالأمن الغذائي العالمي ألقت بالمزيد من المسؤوليات عليها من أجل ضمان حصول دول العالم على الأسمدة اللازمة وذلك لضمان إمدادات غذائية آمنة ومستقرة في جميع الأوقات.وذكر أن "البوتاس العربية" تقوم بإمداد الأسواق المستهلكة لمادة البوتاس بما يقارب (2.9) مليون طن من البوتاس سنوياً وهو ما يمثل (3-4%) من حجم الاستهلاك العالمي، ما يعزز من دور الشركة في الأمن الغذائي العالمي.من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، عن تطور أداء الشركة خلال الأعوام الماضية، وأبرز المشاريع الرئيسية والرأسمالية لضمان ديمومة الأعمال الإنتاجية فيها، مشيراً إلى مشاريع التوسع في إنتاج البوتاس بأنواعه وألوانه المختلفة، والمشاريع الخاصة بصناعات الأسمدة ذات القيمة المضافة العالية.وأوضح النسور، أن شركة البوتاس العربية تهدف من خلال مشاريع التوسعة الجديدة إلى تعظيم كميات الإنتاج لتلبية النمو المتوقع في الاستهلاك العالمي من هذه المادة الاستراتيجية إضافة إلى توفير الكميات المطلوبة لإنتاج الأسمدة المتخصصة والكيماويات ذات القيمة المضافة العالية وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع شركات متخصصة في هذا المجال، مبيناً أن الشركة تدرس أيضاً جدوى إنتاج الأمونيا الخضراء أو التقليدية لتعظيم قدرة قطاع التعدين في المملكة على إيجاد فرص وصناعات جديدة.من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الحكومة العُمانية مع الدول التي تربطها بها علاقات راسخة وممتدة ومن أهم تلك الدول هي المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى مساعي السلطنة إلى بحث مجالات التعاون في إنتاج المواد السمادية من خلال دراسة خيارات الاعتماد على الميزات التنافسية والتكاملية والبناء على المواد الأولية المتوفرة في المملكة والسلطنة والبحث عن فرص التكامل لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية.