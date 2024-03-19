الثلاثاء 19 آذار 2024
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"البوتاس العربية" تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية

"البوتاس العربية" تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية
"البوتاس العربية" تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية

قام رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكومية وضاح البرقاوي وعدد من أعضاء المجلس بزيارة اليوم إلى شركة البوتاس العربية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية.

وقال المهندس أبو هديب خلال اللقاء إن شركة البوتاس العربية حققت خلال السنوات القليلة الماضية وبدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة، العديد من الإنجازات التي عززت من تنافسيتها واستطاعت بفضلها تحقيق أهداف مساهميها ومستثمريها وموظفيها.
وأوضح المهندس أبو هديب، أن "البوتاس العربية" تعاملت مع العديد من التحديات والتقلبات المختلفة التي واجهت سوق الأسمدة العالمي بحرفية واقتدار عاليين، حيث قامت الشركة بتطوير وتنويع منتجاتها مما مكّنها من الدخول لأسواق جديدة غير أسواقها التقليدية.

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ولفت المهندس أبو هديب، إلى الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به شركة البوتاس العربية تنفيذاً لاستراتيجيتها المجتمعية والتي تقوم على نهج الاستدامة، وتُركز على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام، مثل التعليم، والصحة، والشباب والمرأة، وغيرها من القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، إضافة إلى العمل على  تمكين المجتمعات التي تعمل بها الشركة.


 وشدد المهندس أبو هديب، على أهمية استغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها صناعات الأسمدة الأردنية، لإقامة مشروعات استثمارية تتوافق والرؤى الملكية الاستشرافية الساعية لإيجاد حلول للحد من نسب الفقر والبطالة في الأردن، لافتاً إلى أن رحلة "البوتاس العربية" التي امتدت على مدى ستة عقود، هي مثال على قدرات وإمكانات القطاع الخاص الأردني في دفع مسيرة التنمية في البلاد.


بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور استراتيجية الشركة المستقبلية وتوجهاتها ومشاريعها وخططها للنمو في قطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة في المملكة، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استراتيجيتها الجديدة للأعوام (2024-2028) والتي ستقوم من خلالها بالبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على مدار السنوات الماضية.


ولفت الدكتور النسور، إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي تتضمنها الاستراتيجية أبرزها زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بأنواعها المختلفة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات للتوسع في إنتاج المواد الكيماوية المشتقة من معادن البحر الميت من خلال شركاتها الحليفة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على مكانة الشركة محلياً وعالمياً.


وأشار الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية وباعتبارها إحدى ركائز الصناعة الرئيسة لقطاعي التعدين والأسمدة في المملكة، باشرت العمل بالتعاون مع عدد من الشركاء في هذين القطاعين على تنفيذ مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي وبما يضمن تعزيز دور المملكة في الأمن الغذائي العالمي والدخول في صناعات مستقبلية تنافسية، ويسهم أيضاً في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي في المملكة.


واستعرض الدكتور النسور ممارسات وسياسات شركة البوتاس العربية في الحوكمة والشفافية والإفصاح والتي تطبق في كافة أنشطة الشركة وتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكومية وضاح البرقاوي بالإنجازات التي حققتها شركة البوتاس العربية خلال السنوات الماضية والتي مكّنتها من لعب دور حيوي وهام في الأردن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دورها الفاعل في تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمي.


وأشار البرقاوي إلى أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية تعد ثاني أكبر مساهم في شركة البوتاس العربية حيث تمتلك حوالي 26٪ من رأس مال الشركة، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في المملكة.


 وبين البرقاوي أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية توجه سياستها الاستثمارية بناءً على معايير عالمية، بهدف تعظيم عوائد الاستثمارات الحكومية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما يسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية عبر المساهمة الفعالة والاستثمار الطويل الأمد في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع التعدين، ولا سيما في شركة البوتاس العربية.

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