الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشمالي: يجب تعزيز النظام التجاري العالمي

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي
وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي

شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية التي بدأ أعماله في أبو ظبي أمس وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم وعلى أجندتها العديد من الموضوعات التي تستهدف تسهيل التجارة العالمية.

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 ويشارك في المؤتمر 175 وفدا من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.


وأكد الشمالي تقدير المملكة الأردنية الهاشمية لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافة المؤتمر والذي يمثل فرصة هامة لتعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.


وقال خلال كلمة له في المؤتمر أنه مع دخول العام الثلاثين من إنشاء منظمة التجارة العالمية تقتضي الحاجة مواصلة تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال الإصلاحات في المنظمة لإبقاء الإجراءات في المنظمة مفتوحة وشاملة وشفافة تلبي مصالح جميع أعضائها.


ويضم الوفد الأردني المشارك في المؤتمر السفير الأردني في أبو ظبي نصار الحباشنة والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومسؤولين.
ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.


والتقى الشمالي على هامش الاجتماعات عددا من وزراء الصناعة والتجارة العرب وبحث معهم آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وآفاقها للفترة المقبلة.

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