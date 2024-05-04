بيان صادر عن البنك الأهلي الأردني حول "حريق الشيمساني"

أصدر البنك الأهلي الأردني، مساء السبت، بيانا حول حريق بجانب مبنى البنك الأهلي الأردني في منطقة الشيمساني بالعاصمة الأردنية عمان.

وتاليا نص البيان:

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"إشارةً إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات تظهر اندلاع حريق بجانب مبنى البنك الأهلي الأردني في منطقة الشيمساني بالعاصمة الأردنية عمان، فإنّ إدارة البنك الأهلي الأردني تؤكد أن الحريق لم يمسّ مبنى الإدارة العامة في شارع الملكة نور إطلاقا، بل كان في محيط مبنى قيد الإنشاء بجانب مبنى الإدارة العامة والخاص بالبنك.

ونؤكد بأنه لم ينشأ عن الحريق أي إصابات بشرية بحمد الله تعالى، وانحصرت الخسائر بأضرار مادية طفيفة لن تؤثر حتى على سير المشروع وعمليات الإنشاء.

وقدم البنك الأهلي الأردني شكره الجزيل إلى كافة كوادر الدفاع المدني على سرعة استجابتهم وسيطرتهم على الحريق بوقت قياسي.

وننوه في هذا الصدد إلى عدم التعاطي مع الشائعات والأخبار الزائفة، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط."



البنك الأهلي الأردني

الإدارة العامة