الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حماية المستهلك تدعو المواطنين لعدم تخزين السلع بكميات كبيرة

عربة تسوق ممتلئة - (تعبيرية)
عربة تسوق ممتلئة - (تعبيرية)
دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين إلى شراء السلع الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الأخرى بكميات معتدلة، لتوفرها بكميات كبيرة في الأسواق، وعدم اللجوء إلى التخزين غير الضروري.اضافة اعلان

ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم الاثنين، المواطنين إلى ترتيب أولوياتهم قبل عملية الشراء، لا سيما وأن متطلبات الشتاء تكون أكثر منها في الصيف، بسبب الزيادة التي تطرأ على فاتورة المحروقات والكهرباء أو نتيجة لتخوفهم من الأحوال الجوية، وبالتالي لا بد من وضع ميزانية متوازنة تراعي الحاجات الأساسية من السلع الغذائية والمحروقات، وبخاصة في ظل الضعف الواضح في القدرات المالية للمواطنين.

وأضاف أنه وبالرغم من انخفاض الحركة الشرائية لدى المواطنين نتيجة لضعف قدراتهم المالية، إلا أننا ما زلنا نلاحظ أن هناك ممارسات سلبية يقوم بها بعض المواطنين من خلال شراء كميات كبيرة من السلع ليسوا بحاجة لها أو شراء أكثر مما يحتاجونه، خصوصا الخضار والفواكه وهي سريعة التلف، بالتالي تحميلهم أعباء مالية إضافية هم في غنى عنها. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تطبيقات النقل الذكية - (تعبيرية)

المرصد العمالي يكشف تغولا على حقوق سائقي التطبيقات الذكية بالأردن

26 تشرين الثاني 2023
633e75dbd6406

إعادة طرح عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية مع العراق

26 تشرين الثاني 2023
DB757267-0F9C-431C-AB84-2E85CE46DE21

مصنعون: ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة محليا

25 تشرين الثاني 2023
703c6cdf-ذهب

40.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

25 تشرين الثاني 2023
الذهب

صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات ترتفع 71.5 بالمئة

25 تشرين الثاني 2023
مجموعة حمادة

مجموعة حمادة تسير 13 شاحنة اغاثة لدعم أهالي غزة

25 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحرب في فلسطين والارتداد في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المقاومة، رهان العرب الوحيد الكاسب..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

إسرائيل الداعشية

جهاد المنسي |اليوم

صورة الاحتلال الإسرائيلي تتهاوى في العالم

نضال منصور |اليوم

تحديات الموازنة والعدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم

المحنة والاختبار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

نكبة إنسانية سياسية..

سميح المعايطة |اليوم

أما بعد في كل ما هو بعد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 