الأربعاء 19 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مؤسسة الاقتصاد النسوي تساهم بتأهيل 650 سيدة في القطاع الخاص

1689757717725
مؤسسة الاقتصاد النسوي
تمكنت مؤسسة الاقتصاد النسوي من تأهيل وتمكين نحو 650 سيدة، ليحصلن على وظائف في قطاعات مختلفة بشركات خاصة، من خلال التحاقهن بعدة مشاريع تستند لأسس محددة تراعي حاجات السوق المحلي والمناطق الجغرافية ونتائج الدراسات الاقتصادية التي تجريها المؤسسة.اضافة اعلان
وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة ميادة أبو جابر، إن المؤسسة تركز منذ تأسيسها قبل ست سنوات على التدريب المنتهي بالتوظيف، حيث تم تدريب وتوظيف نحو 650 مستفيدة من مشاريع مختلفة في 10 محافظات .
وأضافت، أن المؤسسة سعت لبناء شراكات مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية وعقد لقاءات قائمة على تغيير نظرة المجتمع نحو عمل المرأة، بهدف توفير فرص عمل للفتيات والسيدات وتقديم خدمات تدريب للمستفيدات من البرامج، سعياً لرفع قدراتهن قبل البدء في العمل، بالإضافة إلى تطوير سياسات القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل.
وبينت، أن المؤسسة دعمت مشاريع ريادية، وقدمت 13 منحة مالية لمشاريع مجتمعية ريادية في كل من إربد وشرق عمان بالتعاون مع منظمة الخطة الدولية ضمن مشروع ابتكار.
وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في محور التدريب المنتهي بالتوظيف، ودعم المشاريع الريادية، والسعي لتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن أهم ما يميز مؤسسة الاقتصاد النسوي تبنيها للنهج الشمولي الذي يرتكز على أنماط التفكير والبحث عن الأصالة في المعرفة والتعاون والتشبيك وتقديم كل ما هو نوعي وعميق ومتميز من المناهج البحثية الأخرى.
وتعد مؤسسة الاقتصاد النسوي مؤسسة غير ربحية تسعى للتخفيف من اختلال التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الأردني ومعالجة الحواجز الذاتية أمام توظيف المرأة والوصول إلى اقتصاد نسوي، عبر استخدام الأسلوب التكاملي لصناعة المنظومة التي تساعد في تمكين المرأة على جميع الأصعدة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحقيق الشمولية التي تضمن التحول المجتمعي الذي يكسر فيه التحيز ضد المرأة.-(بترا)
BlackSeaGrain-960x540-1-e1661767346246

ما توقعات "Bard" لأثر انسحاب روسيا من صفقة الحبوب على الأردن والعالم؟ منذ22 ساعة

محروقات

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا منذ22 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-18 at 12.38.08 PM

الحاج توفيق: الأردن لديه تجربة متميزة بالمسؤولية الاجتماعية 18 تموز 2023

توقيع اتفاقية مع شركة استرالية للتنقيب عن النحاس في البحر الميت

الطاقة توقع اتفاقية مع شركة استرالية للتنقيب عن النحاس 18 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الضريبة تعقد اول برنامج خبير الضريبي للقطاع الخاص

17 تموز 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-07-19 at 11.52.05 AM

الحاج توفيق يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تنشيط علاقات البلدين الاقتصادية

منذ2 ساعة
1689755735003

مدير الجمارك: ضبط 2826 قضية تهريب بالنصف الأول من العام الحالي

منذ2 ساعة
b759a61d-ذهب

40.20 ديناراً سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً

منذ2 ساعة
مجموعة المطار تفتتح صالة جديدة للمسافرين

مجموعة المطار تفتتح صالة جديدة للمسافرين

منذ18 ساعة
افتتاح صالة مرحبا بلازا بريميوم لاونج في مطار الملكة علياء الدولي

افتتاح صالة مرحبا بلازا بريميوم لاونج في مطار الملكة علياء الدولي

منذ19 ساعة
الأردن واليابان يوقعان مذكرة تعاون في مجال التحول الرقمي

الأردن واليابان يوقعان مذكرة تعاون في مجال التحول الرقمي

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

إستراتيجيات التعامل مع سورية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لولا الحسابات الأمنية المعقدة

ماهر أبو طير |اليوم

حرية التعبير والجرائم الإلكترونية

سائد كراجة |اليوم

الدرع مقياس حقيقي للمدربين

خالد خطاطبة |اليوم

البلديات.. قصة تعثر

سميح المعايطة |اليوم

المدرسة الرشدية في إربد.. إرث تاريخي برسم العبث

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات | منذ15 ساعة
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
 