الضريبة تعقد اول برنامج خبير الضريبي للقطاع الخاص

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افتتح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي البرنامج ‏التدريبي المتخصص لإعداد الخبير الضريبي الاردني والذي يعقد لاول مرة ‎ للمشاركين من القطاع الخاص في المعهد الضريبي التابع للدائرة.ويهدف البرنامج الى اعداد وتاهيل الخبير الضريبي ليكون قادرا على تقديم افضل الخدمات للمكلفين الضريبين الذي ينوب عنهم وحماية مصالحهم حسب القانون ومساعدتهم في الالتزام بالاحكام القانونية وتجنيبهم الوقوع في اي مخالفات او غرامات ضريبية وبنفس الوقت المحافظة على مصلحة الدائرة والعمل على تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية .وقال ابو علي ان هذا البرنامج هو الأول من نوعه على المستوى الوطني ‏والاقليمي ويهدف الى اعداد خبيرضريبي للقطاع الخاص حسب اخر ما وصلت اليه التجارب العملية والفنية والعلوم في ‏مجال الأحكام والتشريعات الضريبية النافذة والمحاسبة ‎الضريبية .واضاف أن هذا البرنامج يأتي في اطار خطة الدائرة التي وضعتها لإعداد خبراء القطاع الخاص وتأهيلهم ‏ورفع قدراتهم ومهاراتهم الفنية والعلمية والعملية في مجال التشريعات والاحكام الضريبية ورفع مستوى ‏الاداء الضريبي لديهم بحيث يكون الخبير بعد اجتياز البرنامج قادراعلى القيام بمهامه مهنياً وفنياً على اكمل وجه وفق التشريعات الضريبية وكذلك ان يكون الخبير قادرا على تثقيف وتوعية من يمثلهم ضريبيا ويساهم في تعزيز الالتزام الطوعي ..‏واشار الى ان تهدف الى تأهيل المشاركين الذين سيخضعون لاختبارات علمية وعملية لتقييم اداءهم يمنحون بعد ‏اجتيازها شهادة خبير ضريبي تمكنهم من مزاولة مهنة ‏الاستشارات الضريبية ومراجعة الدائرة نيابة عن الشركات والمنشات والمكلفينويشارك في اعطاء المحاضرات كبار موظفي الدائرة ممن لديهم خبرات مهنية وعلمية متخصصة بالاضافة الى اكاديميين من الجامعة الاردنية .ويذكران المعهد الضريبي الاردني في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو الاول من نوعه على المستوى الاقليمي وجاء انشاء ‏المعهد بهدف تأهيل المدققين الضريبين فنيا ومهنيا وقانونيا وإداريا ‏للوصول بهم إلى المستوى المطلوب وكذلك إعداد خبراء ضريبيين للقطاع الخاص وجعل الدائرة أنموذج يحتذى وان يكون المعهد متميز ‏مهنياً ورائداً على المستوى المحلي والإقليمي‎.‎وبين ابو علي ان المعهد الضريبي الاردني وبالتعاون والتنسيق مع الجامعات الاردنية سيمنح ‏في المستقبل الدبلوم المهني الاول المتخصص بالضريبة على مستوى المملكة لمنح ‏شهادة معتمدة ضمن المعايير المتعارف عليها وذلك تأكيداً على دور المعهد في تأهيل واعداد ‏الكوادر الضريبية مهنياً وفنياً للقيام بأعمال التدقيق الضريبي المتخصص وفق التشريعات ‏والاجراءات الضريبية النافذة.