الثلاثاء 11 تموز 2023
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2.98 % ارتفاع التضخم في النصف الأول

ارتفاع التضخم - (تعبيرية)
ارتفاع التضخم - (تعبيرية)
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران/ يونيو من عام 2023، حيث سجل ارتفاعاً نسبته 1.17% مقارنةَ مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفع الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2023 بنسبة 0.2% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه.اضافة اعلان

أما على المستوى التراكمي، فقد شهد الرقم القياسي للنصف الأول من هذا العام ارتفاعاً نسبته 2.98% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

وعليه فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2023 ارتفاعاً وصل إلى 108.83 مقابل 107.58 للشهر ذاته من عام 2022، في حين ارتفع الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2023 ليصل إلى 108.83 مقابل 108.62 للشهر الذي سبقه.

أما على المستوى التراكمي، فقد ارتفع الرقم القياسي للنصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 108.55 مقابل 105.41 للفترة نفسها من عام 2022.

وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2023 مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022 بشكل رئيسي مجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.38%، والأمتعة الشخصية بنسبة 5.23%، والتبغ والسجائر بنسبة 5.14%، والثقافة والترفية بنسبة 4.88%، والعناية الشخصية بنسبة 3.50%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.18%، والإيجارات بنسبة 2.21%، والملابس بنسبة 0.99%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.67%.

كما ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كل من مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 15.05%، والثقافة والترفية بنسبة 9.10%، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 8.52%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.38%، والصحة بنسبة 5.56%.
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