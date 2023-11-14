30.9 % ارتفاع الإنفاق السياحي بالخارج في 10 أشهر

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حقق الدخل السياحي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 نمواً نسبته 11.7%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.أما خلال العشرة شهور الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 34.7% بتسجيله لما قيمته 4,561.7 مليون دينار (6,433.9 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,560.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 34.1%؛ وذلك ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,656.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 31.8%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.4%.كما تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 بما نسبته 12.7%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 96.8 مليون دينار (136.5 مليون دولار).أما خلال العشرة شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 30.9% بتسجيله لما قيمته 1,152.3 مليون دينار (1,625.2 مليون دولار).