تمديد قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على الشحن البحري

اضافة اعلان

ويأتي القرار نظراً لكون أسعار الشَّحن البحري المتداولة في الأسواق ما زالت مرتفعة عن الوضع الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف الكُلف على استيراد البضائع والحدِّ من انعكاس أسعارها على المواطنين.