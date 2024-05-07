الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تمديد قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على الشحن البحري

ميناء العقبة - (أرشيفية)
ميناء العقبة - (أرشيفية)
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 21/1/2024م المتضمِّن الإعفاء من الرُّسوم الجمركيَّة وضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة المترتِّبة على أجور الشَّحن البحري، وذلك حتى تاريخ 30/6/2024م.اضافة اعلان

ويأتي القرار نظراً لكون أسعار الشَّحن البحري المتداولة في الأسواق ما زالت مرتفعة عن الوضع الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف الكُلف على استيراد البضائع والحدِّ من انعكاس أسعارها على المواطنين.
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