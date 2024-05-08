جزر البهاما تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية لجزر البهاما أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.



وبحسب موقع "أخبار الكاريبي الآن"، قال مجلس الوزراء لجزر البهام في بيان الليلة الماضية، "تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

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وأضاف، أصبحت جزر البهاما دولة مستقلة عام 1973 كعمل من أعمال تقرير المصير، ولذلك، فإنها تدعم الحق القانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفي تقرير وضعه السياسي بحرية، والسعي بحرية إلى تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).



وتابع أن الجزر أيدت في الماضي حل الدولتين على النحو المنصوص عليه بوضوح في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) بشأن التسوية السلمية والمقبولة للوضع في الشرق الأوسط، وهي تنضم إلى توافق آراء الجماعة الكاريبية بشأن هذه المسألة.



يذكر أن حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، قررت في الثاني من أيار الحالي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.



كما أعلنت كل من جامايكا وباربادوس خلال شهر نيسان الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.



وفي تصريحات سابقة له الشهر الماضي، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن دولا جديدة في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية ستعترف قريبا بدولة فلسطين بعد اعتراف جامايكا وباربادوس.-(بترا)