اشهار ديوان "جنون العشق المباح "للشاعرة المغربية شرفة حسني في المكتبة الوطنية

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استضافت المكتبة الوطنية مساء امس الأربعاء 13/9/2023 الشاعرة المغربية شرفة حسني لحفل اشهار ديوانها "جنون العشق المباح " وقدم قراءة نقدية للديوان الدكتورة مرام أبو النادي وشهادة إبداعية الأستاذ مراد سارة وأدار الحفل الأديب جروان المعاني.قالت د. أبو النادي ان الديوان يضم 148 مئة وثمان و أربعين صفحة ،و من حيث النوع الأدبي فهو يصنف كقصائدَ نثرية؛ مع محافظة الأديبة شرافة على الكلمات المقفاة و السجع الواضح في سياقات كثيرة.واشارت ان عنوان الديوان بحد ذاته مصدر جذب و تفكّر؛ فلن يمر مرور السحاب على من تقع عيناه عليه؛ سيقف في متاهة قصدتها الأديبة على الأغلب فحيرة التمييز إعمال مقصود ليس لتشكيك القارئ بقدر ما هو استدراج إغوائي محمود؛ ليقع فريسة فضوله وإن كان الوقوع حاصلا فلن يأسف القارئء على هذا الوقوع لأنه آمنٌ .. سيقع في واحة من الحروف التي نسجتها شرافة برومانسية و حس مرهف جعلني أصل إلى نتيجة و هي تأثر شرافة بنهج جبران خليل جبران لا سيما الذي انتهجه في قصيدة المواكب التي اقتبست منها أغنية أعطنى الناى وغنى لفيروز فقصيدة جبران سميت بالمواكب لأنها تبين مواكب الناس في حياتهم الواقعية، كما تصور مواكب النفوس التي تتطلع دائمًا إلى هدف بعد الحياة الواقعية الملموسة؛وهذا ما يظهر بشكل جلي في قصيدتها الأولى كينونةُ عشقٍ للقوافي. والتي ختمتها بوبينت ان خاتمة اول قصيدة في مؤلفها هي ذاتها عنوان الكتاب.. لم تجعل شرافة العنوان منفصلا عن جسد أو محتوى الكتاب بل من تفاصيله القابعة في متنه؛ و قد ينم الأسلوب المباشر عن سمة شخصية للأديب كالوضوح وقد تكون أبعد من ذلك بكثير كالثقة في حرفها ...استخدام شرافة للعنوان بسياقين الأول سياق كان فيه على الهامش فتعاملت معه كفتيل لعقولنا و من ثم أشعلت هذا الفتيل عندما صرحت به كعنوان منفصل في قصيدة خاصة تحملهحروف شرافة في كل نص كانت حروف تلامس الأثير بشفافيتها .. فيها لحن ملائكي، هذا النوع من النصوص الذي يجعلك تشكن عالم المثل لأفلاطوني، وفي حديثي هذا لا يعني أن شرافة وحدت موضوعاتها لتكون في الموضوع العاطفي في العشق بل نشرت فكرها شفافا بموضوعات وطنية متضمنة إشارات و رموز دينية كما في نص عزف على ألحان أندلسيةحاولت شرافة أن تحافظ على وحدة المشاعر ووحدة التصوير الفني بحيث تتماسك أجزاءُ النص بل يؤدي كلُّ جزءٍ وظيفتَه بكل اتقان، و إمساكها بزمام الوحدة العضوية كان يتطلب حذقا ومهارة كون معظم النصوص كانت طويلة نسبيا؛ فمنها ما تجاوز الثماني صفحات ... فطول النص يعني استرسال في الخيالات و الصور الدفاقة إلا أنها تمكنت من السيطرة على الأجزاء كي تصلنا الفكرة ناضجة مشبعة لتستمر حالة الانسجام مما يشكل دافعا قويا للقارئ للانتقال لينهل المزيد دون ملل أو انقطاع فكري ( تشتت)هي ترابط أجزاء القصيدة ، وسيرها في تجاه واحد فكراً وشعوراً ، كلّ بيت يرتبط بما قبله ، وبما بعده ، ولا يجوز تقديم البيت أو تأخيره . وقد سميت بالوحدة العضويَّة ؛ لأنَّ ترابط أجزاء القصيدة ، يشبه ترابط أعضاء جسد الكائن الحي. ونحكم على توفّر الوحدة العضويَّة في القصيدة من خلال توفُّر العنصرين وهماوحدة الموضوع ووحدة الجو النفسيّواشاد مراد بالديوان وبلغته السلسة ووضوحها.