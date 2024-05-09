الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرئيس الكوري الجنوبي يعتذر عن “السلوك غير الحكيم” لزوجته.. ماذا فعلت؟

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الرئيس الكوري الجنوبي وزوجته

اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، الخميس، عما وصفه بـ”السلوك غير الحكيم” للسيدة الأولى كيم كيون هي، في إشارة إلى مزاعم بأنها قبلت بشكل غير قانوني حقيبة فاخرة في عام 2022.

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وهذا أوضح تعبير عن أسف الرئيس الكوري الجنوبي حتى الآن منذ ظهور مقطع مصور على الانترنت العام الماضي تظهر فيه السيدة الأولى وهي تقبل حقيبة يد “كريستيان ديور”، تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين وون (2200 دولار أمريكي)، من قس أمريكي كوري كان يحمل كاميرا خفية.


وقال يون في خلال مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه الرئاسة، “اعتذر عن إثارة قلق الشعب بسبب السلوك غير الحكيم لزوجتي”.


ولكن يون أضاف أنه لن يدلي بمزيد من التعليق، في ظل تحقيق النيابة العامة في هذه المزاعم، حتى لا تفسر تصريحاته على أنها محاولة للتأثير على مجريات التحقيق.-(د ب أ)

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