الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تأثير الكافيين على لاعبي كرة القدم

f16141923
تأثير الكافيين على لاعبي كرة القدم

اكدت دراسات حديثة ان تناول الكافيين قبل مباريات كرة القدم يمكن ان يكون له حصيلة ايجابية من حيث تحسين التمريرات الا انه قد يكون له تأثير سلبي على التركيز التكتيكي.

اضافة اعلان


عن هذا الموضوع قال الدكتور بويا سلطاني: الدراسات اكدت ان الكافيين يعتبر من المكملات الغذائية وهو لديه فوائد جيدة على ممارسي التمارين الرياضية بما فيها رياضة كرة القدم. اذ يعزز الانتباه والسرعة ودقة التمرير.

ولكن لديه سلبيات ايضا ولمعرفتها بشكل ادق تم اجراء دراسة دفيقة على 12 لاعب كرة قدم شاب ما بين 16 و 17 سنة . وقام المشاركون ب 5 تمريات قصيرة المدى و اخرى طويلة المدى وتمرين اخير بالمراوغة والتمرير بدقة.


ومن ثم تناولوا كمية من الكافيين واخرى من مادة وهمية. وسجل المشاركون نتائج اكثر دقة بنسبة 1.67% في التمريرات القصيرة و 13.48 % في التمريرات الطويلة عندما تناولوا الكافيين بالمقارنة مع المادة الوهمية. ولكن كانت عمليات اتخاذ القرار اقل مع الكافيين بنسبة 7.14%.

 

ووصل الباحثون بعد هذه الدراسة ان المهام الاكثر تعقيدا التي تحتوي على اكبر عدد من التمريرات قد يتاثر سلبا بجرعات الكافيين التي قد يتم تناولها قبل ساعة من لعب كرة القدم.

 

ولكن العلماء يصرون ان الكافيين ممكن ان يكون مفيدا للاعبين شرط ان يتم تناوله بفترة اطول قبل المباريات والتنبه للكمية الماخوذة بحسب وزن وطول اللاعب

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1f7c6ac0-9dab-11ee-91bf-230bfab3fcba

الاتحاد الأوروبي يحقق في أداء شبكة إكس بسبب مزاعم التضليل

منذ3 ساعة
maxresdefault

ميزة جديدة من انستغرام لإضافة الصور

18 كانون الأول 2023
water-beads-facebook

تجنب شراء هذه الألعاب لأطفالك.. حفاظا على سلامتهم

18 كانون الأول 2023
English_WhatsApp_ViewOnce_Header

الرسائل الصوتية تدمر نفسها "ذاتيا" على واتساب

18 كانون الأول 2023
إعدام- صورة تعبيرية

دراسة: نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام

17 كانون الأول 2023
دليلك-الشامل-إلى-التسويق-عبر-الانستقرام

ميزات جديدة من إنستغرام للكشف عن "أصدقائك المزيفين"

15 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلام حساس عن حرب الحدود السورية

ماهر أبو طير |اليوم

مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عجز الموازنة الكلي

سلامة الدرعاوي |اليوم

سيناريوهات الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار

زيدون الحديد |اليوم

باب السياسة الموصد في غزة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات | منذ19 ساعة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات | منذ19 ساعة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 