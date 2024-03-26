تعزيزات أمنية.. كل ما تريد معرفته عن تحديث IOS 17.4.1 الجديد

اضافة اعلان

التعزيزات الأمنية في IOS 17.4.1



التصحيحات الأمنية المتطورة



تعزيز الخصوصية والأمان على نطاق واسع



ميزات IOS 17.4.1 الجديد والتحسينات المبتكرة



دعم سوق التطبيقات البديلة في الاتحاد الأوروبي



تحسينات في حماية الجهاز ضد السرقة



تعزيزات في أداء Siri



المشاكل الأولية في النظام الجديد لأبل



الأجهزة التي لن تُدعم بنظام IOS 17.4.1



حسب موقع "forbes" الأمريكي مع إطلاق تحديث iOS 17.4.1، تستمر Apple في التزامها بتحسين أداء وأمان أجهزة iPhone، وهو ما يتضح من خلال التصريح المقتضب الذي أصدرته عند الإعلان عن هذا التحديث. بينما تبقى تفاصيل التحسينات المحددة والثغرات الأمنية التي تمت معالجتها غير مفصح عنها بالكامل، فإن الإشارة إلى إصلاح الأخطاء والتحديثات الأمنية يعزز الأهمية البالغة لتثبيت هذا التحديث لجميع مستخدمي iPhone.يشمل تحديث iPadOS 17.4.1 أيضاً إصلاحات مهمة، مثل معالجة خطأ مسح رمز الاستجابة السريعة، وهو ما يبرز جهود Apple في تحسين الأداء والأمان عبر جميع أجهزتها، بما في ذلك أجهزة iPad.منذ الانتقال إلى iOS 17.4، واجه العديد من مستخدمي iPhone مشكلات مختلفة، والتي كانت أبرزها مشكلة استنزاف البطارية بشكل ملحوظ. يُعد هذا النوع من المشكلات مزعجاً للمستخدمين ويؤثر على الاستخدام اليومي للجهاز، ما يجعل التحديث إلى iOS 17.4.1 ضرورياً لتجنب هذه المشكلات وتحسين تجربة المستخدم.في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمان والخصوصية لمستخدمي أجهزة iPhone، قدمت Apple في تحديث iOS 17.4.1 مجموعة من التعزيزات الأمنية الرائدة التي تمثل قفزة نوعية في عالم الأمان الرقمي. ومن بين هذه التعزيزات، يبرز بشكل خاص تقديم حماية كمومية لتطبيق iMessage، ما يضع Apple في طليعة الشركات التي توفر مستويات أمان غير مسبوقة ضد التهديدات المحتملة في عصر الحوسبة الكمومية.تأتي الحماية الكمومية "كمجال متعدد التخصصات يشمل جوانب علوم الكمبيوتر والفيزياء والرياضيات التي تستخدم ميكانيكا الكم بهدف حل المشكلات المعقدة بسرعة أكبر من أجهزة الكمبيوتر التقليدية" في تطبيق iMessage كاستجابة للتطورات الهائلة في مجال الحوسبة الكمومية، والتي يُتوقع أن تقدم تحديات أمنية جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بتشفير المعلومات وحمايتها. تشفير الرسائل الكمومي يضمن أن البيانات المشفرة باستخدام التقنيات الحالية ستظل آمنة حتى في مواجهة القدرات الحسابية الكبيرة للحاسبات الكمومية. يُعد هذا التحسين خطوة استباقية تهدف إلى تأمين البيانات الشخصية للمستخدمين ضد التهديدات المستقبلية.بالإضافة إلى الحماية الكمومية، شمل تحديث iOS 17.4.1 مجموعة من التصحيحات الأمنية المتطورة التي تعالج الثغرات المكتشفة مؤخراً وتحسن من استقرار النظام ومقاومته للهجمات. تشمل هذه التصحيحات تحديثات على مستوى نواة النظام ومكوناته الأساسية، ما يوفر طبقة حماية إضافية ضد البرمجيات الخبيثة والاختراقات.تُظهر هذه التحديثات التزام Apple بتعزيز الخصوصية والأمان لمستخدميها على نطاق واسع. من خلال تقديم ميزات مثل الحماية الكمومية لتطبيق iMessage، تؤكد الشركة على أهمية الحفاظ على سلامة المعلومات الشخصية والحساسة في عالم يزداد تعقيداً من الناحية التكنولوجية. كما تعكس هذه الخطوات رؤية Apple للمستقبل حيث يلعب الأمان والخصوصية دوراً مركزياً في تجربة المستخدم، مؤكدةً على أن الابتكار التكنولوجي يجب أن يواكبه تطور موازٍ في معايير الأمان والحماية.تحديث iOS 17.4.1 يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز وإثراء تجربة المستخدم، مواصلةً لمسيرة Apple في الابتكار وتحسين الأداء والأمان. هذا التحديث لم يكتفِ بتقديم تحسينات أمنية متقدمة فحسب، بل طرح أيضاً ميزات جديدة وتحسينات مبتكرة تلبي احتياجات وتوقعات المستخدمين.من بين المميزات المرتقبة في هذا الإصدار الأخير من نظام تشغيل IOS نجد:في خطوة استجابة للتشريعات والمعايير الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي، فتح iOS 17.4.1 الباب أمام دعم سوق التطبيقات البديلة، ما يسمح للمستخدمين باستكشاف وتحميل تطبيقات من مصادر خارج متجر App Store الرسمي. هذا التحديث يمثل تغييراً مهماً في سياسة Apple السابقة، ويعكس توجه الشركة نحو توفير مزيد من الخيارات والمرونة للمستخدمين، مع الحفاظ على معايير الأمان والجودة.مع تزايد القلق بشأن سرقة الأجهزة، يقدم تحديث iOS 17.4.1 تحسينات جديدة في ميزات الأمان المخصصة لحماية الجهاز ضد السرقة. من خلال تعزيز ميزات مثل "البحث عن iPhone" وتحسينات في قفل التنشيط، أصبح من الصعب على اللصوص إعادة استخدام أو بيع الأجهزة المسروقة، ما يوفر طبقة حماية إضافية لمستخدمي أجهزة Apple.Siri، المساعد الصوتي من Apple، شهد تحسينات ملموسة في iOS 17.4.1، مع تحسين قدرته على فهم الأوامر الصوتية وتقديم استجابات أكثر دقة وفائدة. هذه التحسينات تعكس جهود Apple المستمرة في تعزيز الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وفعالية.على الرغم من التحديثات الكبيرة، لاحظ بعض المستخدمين تحديات تتعلق بأداء النظام وعمر البطارية مع iOS 17.4.1. في هذا السياق، تقدم Apple خيار الرجوع إلى الإصدار iOS 17.4 كحل مؤقت، مشددة على أهمية الحفاظ على التحديثات الأمنية لضمان أمان الأجهزة.ينحصر دعم التحديثات الجديدة في الأجهزة الحديثة، حيث يستثنى من iOS 17 وما بعده الأجهزة الأقدم مثل:آيفون XS.آيفون XR.آيفون 8.آيفون X.بالإضافة إلى النسخ الأقدم من الهاتف. -عربي بوست