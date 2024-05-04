جزائري يهدي عروسه «نجمة من السماء»

أهدى عريس جزائري عروسه نجمة من السماء، ما تسبب في حيرة واستغراب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو من العرس.

اضافة اعلان

وتباينت ردود الفعل حول تصرف العريس، إذ أعجب بعضهم بالفكرة واعتبروها مميزة وخارج الصندوق، فيما اعتبرها آخرون "ضربا من الجنون" و"محاولة للنصب".



ويظهر في الفيديو الملتقط من داخل قاعة حفلات في الجزائر العريس وهو يعلن عن هديته إلى عروسه، وقال إنها "نجمة اشتراها لها، كونه كان يبحث عن هدية مميزة".



وتطرح مواقع إلكترونية غير رسمية إمكانية شراء نجوم في السماء بشكل رمزي، إذ تُكتب باسم مالكها مع منحه وثيقة ملكية إلكترونية، ويبقى الأمر رمزيا وبلا سند قانوني.



وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قال أحدهم: "لا شيء أجمل من هدية مميزة ومختلفة"، فيما كتب آخر: "الفكرة خالية من المعنى، فما الفائدة من شراء نجمة لا يمكن التصرف فيها؟!". وكالات