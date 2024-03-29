رأسان بجسد واحد.. زواج أشهر توأم ملتصق من شاب أميركي

ذكرت مجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية، الخميس 28 مارس/آذار 2024، أن التوأم الأمريكي الشهير آبي وبريتاني هانسل، قد دخلتا رسمياً القفص الذهبي، وحققتا حلم الزواج، ونشرت مجموعة من الصور التي تخص حفل زواجهما من شاب أمريكي.

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ونال هذا التوأم شهرة واسعة في العالم لكونهما ملتصقتي الجسد، وتعيشان في جسد واحد، وهي من الحالات النادرة في العالم التي بقيت على قيد الحياة.

حسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، فإن آبي وبريتاني هنسل، البالغة من العمر الآن 34 عاماً، من ولاية مينيسوتا، تزوجتا من جوش بولينغ، 33 عاماً، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش في عام 2021.



خلال فيلم وثائقي تم تصويره عندما كانت الفتاتان في سن المراهقة، قالت والدتهما إنهما تحلمان بإنجاب أطفال في يوم من الأيام، وافقت بريتاني: "نعم، سنصبح أمهات".



ووافقت آبي قائلة: "نعم، سنصبح أمهات في يوم من الأيام، لكننا لا نريد أن نتحدث عن كيفية سير الأمور بعد".



يمكن للزوجين تناول الطعام والكتابة وإكمال المهام بشكل منفصل عن بعضهما البعض، لكنهما تتشاركان في جسد واحد، ومن الخصر إلى الأسفل، جميع أعضائهما، بما في ذلك الأمعاء والمثانة والأعضاء التناسلية.



وهذا يعني أن بإمكانهما إنجاب طفل بالطريقة التقليدية، لكن من غير الواضح من ستكون والدة الطفل من الناحية القانونية.



في السياق ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الثنائي فضل إحاطة أمر زواجهما ببعض الخصوصية، كما تعيش التوأم حياة أكثر هدوءاً، بعيداً عن الأضواء في السنوات العشر الماضية.



في برنامج تلفزيوني سابق، قالت التوأم في الحلقة الأولى من المسلسل المكون من ثمانية أجزاء: "لقد كان الناس فضوليين بشأننا منذ ولادتنا، لأسباب واضحة". لكن أبوينا لم يسمحا لنا أبداً باستخدام ذلك كذريعة. لقد نشأنا على الاعتقاد بأننا قادرتان على فعل أي شيء أردنا القيام به.



في مقابلة عام 2001 مع مجلة تايم، قال والد التوأم مايك إن بنتيه تساءلتا بالفعل عن العثور على أزواج ذات يوم.



وأوضح أنه مع العلم أن توأمين ملتصقتين أخريين قد تزوجتا، فلماذا لا؟ "إنهما فتاتان حسنتا المظهر. إنهما بارعتان. وأضاف: "لقد حصلتا على كل شيء يسير بالنسبة لهما، باستثناء أنهما معاً". عربي بوست

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