الإثنين 28 آب 2023
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سيرك "فونتانا" المائي.. عروض تبهر الصغار والكبار

مشاهد من سيرك "فونتانا" - (من المصدر)
مشاهد من سيرك "فونتانا" - (من المصدر)
 انطلق في عمان السيرك المائي العالمي "فونتانا" في زيارته الاولى للأردن، وسط حضور كبير للصغار والكبار الذين عاشوا تجربة مبهرة.
عروض فنية تنوعت بين الغناء والرقص والاستعراضات البهلوانية والإبهار البصري، على خشبة مسرح محاط بالماء من كل الجهات ليكون العنصر الذي يميزه عن غيره من العروض في العالم.اضافة اعلان
وخلال جولة عروض سيرك فونتانا العالمي الأول في الشرق الأوسط، كان الأردن أهم محطاته بنسبة إقبال كبيرة، إذ لفت أنظار الكثير من العائلات الذين لديهم الشغف والتعطش لفعاليات ترفيهة مختصة بالعائلة.
ومنذ انطلاقة العرض الأول في 22 آب (أغسطس) الحالي في منطقة العبدلي، في ساحة تم تجهيزها خصيصا لاستقبال السيرك؛ امتلأ المسرح بالحضور ومن مختلف الفئات العمرية، وتستمر العروض يومياً حتى الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل في عمان. 
مزيج من الإثارة والتشويق والتسلية يجتمع في عرض واحد، ليعيش الجمهور الأردني تجربة ترفيهية فريدة من نوعها والتي وفرتها شركة Entertainment 165 والتي اختارت "فونتانا" كونه مختلفا عن غيره ويتضمن عروضا فنية واستعراضية وبهلوانية متنوعة، تختلف عما اعتاد عليه الجمهور أو الذي يراه على شاشات التلفاز او مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اجتمع فيه الفن بصورة إبداعية لخلق عروض إبداعية في مشهد بصري سمعي وأدائي مميز. 
وصرحت شركة Entertainment 165، أن هذه التجربة الجديدة، فتحت المجال لتسليط الضوء على أهمية تواجد الترفيه العائلي، مؤكدين بذلك أن هذه لن تكون المرة الأخيرة، بل ستكون بداية لاستقطاب العديد من الفرق العالمية والنشاطات الترفيهية العالمية التي تختص بالترفيه العائلي. التفاعل كان واضحا بين صفوف الكبار والصغار، وتعالت أصوات الضحكات لأفراد الأسرة كافة.

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