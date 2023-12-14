الخميس 14 كانون الأول 2023
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للمقربين فقط... خدمة جديدة من انستغرام

FlipSide
خدمة جديدة من انستغرام

تختبر إنستغرام ميزة جديدة تسمى Flipside تتيح للمستخدمين إنشاء مساحة منفصلة وخاصة في الحساب من أجل نشر المزيد من الصور الصريحة والشخصية مع مجموعة مختارة من الأصدقاء.

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وتتعلق هذه الميزة بالمصطلح العامي الشائع Finsta، الذي يشير إلى حسابات إنستغرام البديلة حيث ينشر المستخدمون صور حياتهم الحقيقية بدلاً من الصور الاحترافية التي ينشرونها عبر حساباتهم العامة.

قسم جديد داخل الحساب

 


كما تهدف المنصة من خلال تقديم Flipside إلى تبسيط عملية نشر المزيد من المحتوى الشخصي مع مجموعة خاصة من الأصدقاء، ما يلغي الحاجة إلى حساب منفصل أو حساب موجود خارج حدود الرقابة الأبوية، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.


واكتشف المهندس العكسي، أليساندرو بالوزي، هذه الميزة أثناء تطويرها، مشيراً إلى أنها كانت تسمى في الأصل Your Space.


إلى ذلك أوضحت لقطات الشاشة أن ميزة Flipside هي في الأساس قسم جديد داخل حساب المستخدم، الذي يكون مرئياً بشكل حصري للأصدقاء المختارين.

 

"لك ولأصدقائك فقط"

 


وقالت المنصة: "تعد Flipside بمنزلة مساحة جديدة لك ولأصدقائك فقط، إذ لا يمكن لأي شخص سوى الأشخاص الذين تختارهم رؤية هذا الجانب من حسابك وما تنشره هنا".


ويمكن للمستخدمين في هذه المساحة الجديدة نشر الصور ومقاطع الفيديو مع مجموعة مختارة من الأشخاص، ويمكن الوصول إلى مساحة شخص ما من خلال التمرير إلى الجهة السفلية ضمن الحساب من أجل الكشف عن الجانب الخاص.


كما أكدت إنستغرام أن ميزة Flipside موجودة حالياً في مرحلة النموذج الأولي الداخلي، ولم تصل بعد إلى مرحلة الاختبار العام.



جهود مستمرة

 


تتزامن هذه الميزة مع جهود المنصة المستمرة من أجل تزويد المستخدمين بالمزيد من الخيارات لتخصيص المحتوى لأصدقائهم المقربين، نقلا عن العربية نت.


وتوسعت ميزة "Close Friends" المصممة في الأصل من أجل مشاركة القصص الخاصة لتشمل في نوفمبر الماضي منشورات الخلاصة الرئيسية.


فيما توفر Flipside مساحة خاصة لهذه المنشورات داخل حساب المستخدم، مما يفصلها عن الخلاصة الرئيسية.


تحد للتطبيقات المنافسة

 


وقد يشكل إدخال Flipside أيضاً تحدياً للتطبيقات الاجتماعية المنافسة التي تلبي احتياجات المستخدمين الذين يتوقون إلى مساحة خاصة من أجل نشر الصور الصريحة بين الأصدقاء، مثل BeReal وLocket.


كما قد تجتذب ميزة إنستغرام المستخدمين الذين اعتمدوا سابقاً على ميزة Circles التي لم تعد موجودة الآن أو شبكات النشر الخاصة المماثلة.


اهتمام واسع النطاق

 


تجدر الإشارة إلى أن مصطلح Finsta اكتسب منذ بضع سنوات اهتماماً واسع النطاق، حتى أنه أثار سلسلة من الأسئلة من جانب السناتور الأميركي، ريتشارد بلومنثال، خلال جلسة استماع في الكونغرس.


واستفسر السناتور عن موقف إنستغرام من هذه الحسابات، لافتاً إلى أن المنصة ربما تستفيد من رغبة جيل الشباب في الاحتفاظ بحسابات خاصة دون علم والديهم.

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