الأربعاء 13 كانون الأول 2023
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صورة ملفك الشخصي على واتساب تمنحك هذه الميزة المهمة

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واتساب

عند الضغط لفترة أطول على صورة الملف الشخصي على تطبيق "واتساب" سوف يتم اكتشاف ميزة جديدة. مجلة علمية تكشف عن ميزة جديدة تسهل استخدام المستخدمين للتطبيق الشهير. فما هي هذه الميزة؟ وهل هي متاحة لجميع المستخدمين؟

حرص تطبيق "واتساب" بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية على طرح ميزات جديدة تهدف إلى تسهيل حياة مستخدميه الأوفياء. ميزات يتم تفعيلها بالضغط لفترة طويلة على زر الإرسال أو بالنقر المزدوج على الرسالة.

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كما قدم التطبيق الشهير أيضاً إمكانية استخدام حسابين على هاتف ذكي واحد منذ بضعة أشهر - وهي ميزة كان العديد من المستخدمين ينتظرونها منذ وقت طويل.


بيد أنّ ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن فتح حساب ثانٍ أمر سهل للغاية من خلال حيلة بسيطة فقط، وفق ما كشفت مجلة "Chip" الإلكترونية الألمانية التي تقدم أحدث المعلومات من عالم التكنولوجيا الرقمية وأجهزة الكمبيوتر.


فإذا قمت بالضغط مع الاستمرار على صورة ملفك الشخصي، فستفتح قائمة معينة حيث يمكنك من خلالها إضافة حساب ثانٍ.

 

ويمكنك بعد ذلك الإنتقال بسهولة من حسال لآخر فقط عن طريق الضغط المطول على صورة الملف الشخصي. من أجل إعداد حساب ثانٍ، كان يحتاج المستخدموندائماً إلى رقم هاتف ثان، نقلا عن dw.


بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يدعم الهاتف الذكي المُراد استخدامه شرائح SIM المتعددة أو eSIM. غير أن الميزة الجديدة يبدو أنها حتى الآن متاحة فقط لمستخدمين Android وربما يتعين على مستخدمي iOS التحلي بالصبر.

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21 تشرين الثاني 2023
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