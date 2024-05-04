السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يشربها ميسي و بيكهام.. ماذا نعرف عن المتة؟

ميسي يشرب المتة ويحتضن كأس العالم (2022) عقب تتويج الأرجنتين به
ميسي يشرب المتة ويحتضن كأس العالم (2022) عقب تتويج الأرجنتين به

شاي المتة مشروب محبوب لكثير من نجوم كرة القدم مثل ميسي وغريزمان. إنه مشروب تقليدي من أميركا الجنوبية معروف منذ قرون بتأثيره المفيد على الصحة والآن يجري الحديث عن استخدامه في التخسيس وفقدان الوزن. فكيف يمكن الاستفادة منه؟

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"شاي المتة" ليس مشروباً جديداً بل هو موجود في أميركا الجنوبية منذ فترة طويلة، وهو المشروب الوطني هناك منذ عدة قرون، وكان السكان الأصليون هناك قبل عصور الاستعمار على علم بالآثار المنشطة لهذا الشاي، الذي يجري حاليا الاحتفاء به عبر الإنترنت.


يشبهه كثيرون بحقن "أوزمبيك"، ويقال إن له تأثيرات مشابهة لتلك الحقن التي تستخدم لإنقاص الوزن، وهناك في الانترنت من يدّعي أنه فقد 5 كيلوغرامات من وزنه في غضون 3 أسابيع فقط من شربه لشاي المتة، بحسب ما نقلت صحيفة بيلد الألمانية.


فوائد عديدة

وبسبب محتواه العالي من الكافيين، فهو فعّال ضد الشعور بالتعب ويساعد على التركيز، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على الجهاز الهضمي ومشاكل الدورة الدموية والشعور القوي بالجوع والإمساك أيضاً.


وتتحدث مجلة "فيتبوك" الإلكترونية المهتمة بالصحة عن أنه إضافة إلى التخسيس ونقص الوزن يمكن أيضاً استخدام شاي المتة لتنظيم نسبة السكر في الدم وتنظيم الشهية وكبح الشعور بالجوع.


وتقول بيلد عن "شاي المتة": "إنه ليس مجرد معزز حقيقي للطاقة، بل يمكن أن يصنع أيضاً العجائب فيما يتعلق بفقدان الوزن".


وليس ليونيل ميسي فقط هو من يقسم على التأثير السحري لشاي المتة، بل هناك نجوم كرة آخرون، يشربونه من خلال أنبوب معدني مثل بول بوغبا وأنطوان غريزمان بل وحتى ديفيد بيكهام، تضيف الصحيفة، وتنقل عن "ديلي ميل" الإنكليزية أنه وفقا لدراسة جديدة، يقال إن شاي المتة له تأثيرات خارقة على فقدان الوزن وخاصة على دهون البطن.


والكمية المناسبة هي من 3 حتى 4 أكواب في اليوم من شاي المتة، وهي كافية لشخصٍ سليم.


أضرار محتملة لشاي المتة

في المقابل، ونظرًا لأن شاي المتة يحتوي على مادة الكافيين، فمن الطبيعي أن يتوخى من يعانون من مشاكل في الدورة الدموية المزيد من الحذر، وأيضاً كذلك يجب الحذر أثناء الحمل ولا ينصح بشربه قبل الذهاب إلى النوم مباشرة.


وكانت الدراسات في السابق تربط بين تناول شاي المتة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، لكن الآن أصبح العلم يبتعد عن هذه المقولة ويرى الخطر من شاي المتة مثله مثل أنواع الشاي أو القهوة الأخرى ، ولا يزيد إلا إذا تم تناول المشروب ساخناً جداً.


أتركه حتى يبرد!

وفي أميركا الجنوبية، حيث حدثت حالات متزايدة، يتناول البعض الشاي عند درجة حرارة 65 درجة مئوية، تقول صحيفة بيلد وتوضح أن الأفضل هو ترك الشاي حتى يبرد تماماً لأن هناك دراسة من جامعة فرايبورغ (سويسرا) تشير إلى أن الشاي البارد يستهلك ضعف الطاقة، مقارنة بالشاي الساخن، ولذلك فإن الشاي البارد يدعم فقدان الوزن. وأوراق المتة الخالصة هي فقط التي يمكنها فعل ذلك، لأن المنتجات الصناعية لشاي المتة غالباً ما تحتوي على كمية كبيرة جدًا من السكر، الذي هو من أسباب زيادة الوزن.


يتوفر شاي المتة في شكل مشروب بارد في المطاعم أو معبأ في زجاجات، لكن نظراً لأن مذاقه الطبيعي مرير بشكل غريب، يحاول المصنعون في كثير من الأحيان تخفيفه بالسكر أو المكونات الأخرى،  ويمكن لكل شخص أن يصنع مشروب شاي المتة بنفسه، وهو متاح تجارياً في الأكياس الصغيرة المعتادة (الباكت) أو حتى سائباً في عبوات أكبر.


ضع الكيس الصغير في كوب ثم اسكب عليه حوالى 125 ملليلتر من الماء الساخن واتركه ينقع المدة التي تريدها، بحسب التأثير المطلوب.


أما بالنسبة للشاي السائب فصب حوالى 200 ملليلتر من الماء الساخن على ملعقتين صغيرتين من أوراق المتة ثم قم بتغطيتها واتركها تنقع لمدة تتراوح بين دقيقتين و 10 دقائق، وهذا يجعل تأثيرها أفضل، بحسب بيلد. وكالات

 

 

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