الأمطار الغزيرة في إربد تحفز المزارعين على الزراعة الحقلية

احمد التميمي

اربد – قال مدير زراعة اربد الدكتور عبد الوالي الطاهات ان محافظة اربد شهدت خلال اليومين الماضين تساقطا غزيرا للأمطار، مما سيشجع المزارعين على زراعة اراضيهم بالمحاصيل الحقلية كالقمح والشعير.

واضاف الطاهات لـ “الغد” ان الامطار ستزيد من منسوب المياه في السدود في محافظة اربد، اضافة الى اهميتها في هذا الوقت في نمو الاعشاب لسد احتياجات المزارعين الثروة الحيوانية الذين يعتمدون على الاعشاب للراعي.

واشار الى ان هناك نسبة كبيرة من مزارعي الزيتون لم يباشروا بقطف ثمار الزيتون بانتظار الامطار لغسل ثمار الزيتون من الغبار، مما سيشجعهم بعد انتهاء المنخفض الجوي على قطف ثمار الزيتون.

ودعا الطاهات المزارعين الى ضرورة تجهيز اراضيهم وحراثتها بعد انتهاء الامطارواستغلال المساحات وزراعتها بالمحاصيل الحقلية بعد ان شهدت المحافظة تساقط غزير للأمطار .

وشهدت محافظة اربد منذ ساعات الصباح اليوم السبت تساقطا غزيرا للأمطار، شملت كافة مناطق والوية المحافظة، فيما لم تسجل المحافظة اي حوادث تذكر سواء بعض تجمعات المياه في الشوارع.

وعملت كوادر بلدية اربد والرمثا على فتح المناهل المغلقة بعد ان تجمعت المياه بشكل كبير في الشوارع.

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