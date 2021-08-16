تثبيت 3500 عامل وطن الأسبوع المقبل

فرح عطيات

عمان – أعلن مصدر حكومي مسؤول أن “وزارة الإدارة المحلية ستصدر كتبا رسمية مطلع الأسبوع المقبل بتثبيت، وتحويل عمال الوطن الأردنيين الفعليين (العاملين في الميدان)، في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة الى العقود المفصلة”.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ”الغد” الى أن “أعداد عمال الوطن الذين سيتم تثبيتهم في كافة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ستقارب نحو 3500 عامل، في وقت تم فيه إرسال كشوفات بأسماء العمال من قبل 70 بلدية، الا أنه تم اعتماد كشوفات 55 بلدية فقط”.

وأرجع المصدر أسباب رفض بعض الكشوفات الى “عدم استكمالها لكافة الإجراءات المطلوبة من قبل الوزارة”، في وقت دعا فيه المصدر “البلديات التي لم تقم بإرسال الكشوفات لغاية اللحظة، الى جانب تلك غير المستكملة للإجراءات، الإسراع بتزويد الوزارة بنسخ منها، ليصار الى الانتهاء من عملية التثبيت، وتصديق الموازنات السنوية للبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة للعام المقبل”.

ولفت الى أن “هناك ثلاث بلديات استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بكشوفات أسماء عمال الوطن الفعليين لديها، مشيرا الى أن مديرية المجالس المحلية تعكف على احتساب رواتبهم الأساسية بشكل دقيق، الى جانب الاطلاع على خبراتهم لإدراجها ضمن الموازنات السنوية لعام 2021”.

وأكد أن “تأجيل مصادقة الموازنات السنوية للبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة كان لإنهاء ملف تثبيت عمال الوطن الفعليين، متوقعا التصديق على هذه الموازنات في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل”.

وشدد على أن “تثبيت عمال الوطن لن يؤثر بشكل كبير على حجم الموازنات السنوية للبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، حيث سيكون الارتفاع في نسبها طفيفاً”.

وكان مجلس الوزراء اتخذ في جلسته التي عقدت بتاريخ 28 تموز (يوليو) الماضي قراراً بتعيين عمال الوطن الأردنيين الفعليين العاملين في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، بالأجور اليومية.