طقس دافئ حتى السبت

يكون الطقس اليوم الأربعاء غائمًا جزئيًا، ودافئًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الخميس دافئاً في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.



ويكون الطقس الجمعة مشمسا، ودافئًا في أغلب المناطق، بينما يكون حارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتسود رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.



ويكون الطقس السبت دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11 وفي مرتفعات الشراة 22 - 12, وفي مناطق البادية 30 - 16 وفي مناطق السهول 25 - 15, وفي الأغوار الشمالية 32 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.-(بترا)