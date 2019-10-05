شباب الأردن يلاقي الشباب السعودي إيابا في عمّان

عمان – الغد – سحبت اليوم السبت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة “كأس محمد السادس” (البطولة العربية للأندية)، وتأهل إلى ثمن نهائي البطولة، 16 فريقا، يمثلون 10 دول وهي: أولمبيك أسفي والرجاء والوداد (المغرب)، الوصل والجزيرة (الإمارات)، الاتحاد والشباب (السعودية)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، الاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، وشباب الأردن (الأردن)، والمحرق (البحرين)، ومولودية الجزائر (الجزائر)، والترجي (تونس)، ونواذيبو (موريتانيا).

ووفق قرعة الدور ثمن النهائي يلعب فريق شباب الأردن مع فريق الشباب السعودي ذهابا في السعودية وإيابا في الأردن ويلعب فريق القوة الجوية العراقي مع فريق مولدية وهران الجزائري ووفريق الاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني وفريق الرجاء المغربي مع فريق الوداد البيضاوي المغربي وفريق نواذيبو الموريتناي مع الشرطة العراقية والإسماعيلي المصري مع الجزيرة الإماراتي وأولمبيك أسفي المغريب مع الترجي التونسي والوصل الإماراتي مع الاتحاد السعودي.