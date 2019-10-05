شباب الأردن يلاقي الشباب السعودي إيابا في عمّان

عمان – الغد – سحبت اليوم السبت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة “كأس محمد السادس” (البطولة العربية للأندية)، وتأهل إلى ثمن نهائي البطولة، 16 فريقا، يمثلون 10 دول وهي: أولمبيك أسفي والرجاء والوداد (المغرب)، الوصل والجزيرة (الإمارات)، الاتحاد والشباب (السعودية)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، الاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، وشباب الأردن (الأردن)، والمحرق (البحرين)، ومولودية الجزائر (الجزائر)، والترجي (تونس)، ونواذيبو (موريتانيا).
بدء حفل مراسم #قرعة_دور_16 لبطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/aAEqB1roI0
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) October 5, 2019
ووفق قرعة الدور ثمن النهائي يلعب فريق شباب الأردن مع فريق الشباب السعودي ذهابا في السعودية وإيابا في الأردن ويلعب فريق القوة الجوية العراقي مع فريق مولدية وهران الجزائري ووفريق الاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني وفريق الرجاء المغربي مع فريق الوداد البيضاوي المغربي وفريق نواذيبو الموريتناي مع الشرطة العراقية والإسماعيلي المصري مع الجزيرة الإماراتي وأولمبيك أسفي المغريب مع الترجي التونسي والوصل الإماراتي مع الاتحاد السعودي.
📸 حفل مراسم #قرعة_دور_16 لبطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/Bq6h8Of0Sg
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) October 5, 2019