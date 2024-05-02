الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعبو "الطاولة" جاهزون لمواجهة الأقوياء في التصفيات الأولمبية

لاعبا المنتخب الوطني لكرة الطاولة الشقيقان زيد وتيماء أبو يمن (الغد)
لاعبا المنتخب الوطني لكرة الطاولة الشقيقان زيد وتيماء أبو يمن (الغد)
 أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي أن المنتخب الوطني للرجال والسيدات، الذي سيشارك في تصفيات غرب آسيا التي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 17 ولغاية 19 حزيران (مايو) المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بات جاهزا لخوض هذا الاستحقاق الذي يعتبر الأبرز في المرحلة الحالية بالنسبة للاتحاد الأردني. اضافة اعلان
وقال الزعبي "تستحق كرة الطاولة الأردنية التواجد في دورة الألعاب الأولمبية، نظرا للمستوى المتميز الذي وصل إليه اللاعبون بعد أن خصعوا طيلة المرحلة الماضية إلى برنامج إعدادي مثالي، إضافة إلى ما حققه من إنجازات لافتة في البطولات العربية وغرب آسيا، والتي شهدت تتويجه بالعديد من الميداليات الملونة سواء على صعيد الفرق أو على مستوى اللاعبين في المسابقات الفردية والجماعية ".
من ناحية أخرى، أكد الزعبي إقامة المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للرجال والسيدات في مدينة السليمانية، خلال الفترة من 12 ولغاية 16 أيار (مايو) الحالي، والذي يأتي ضمن التحضيرات الخاصة بمشاركة اللاعبين واللاعبات في تصفيات غرب الأولمبية، في الوقت الذي سمى فيه الاتحاد الأردني، بشكل رسمي اللاعبين واللاعبات الذين سيمثلون الأردن في هذه التصفيات، وهم: (زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان)، والذين سيواجهون الأقوياء في هذه التصفيات، حيث اعتمدت اتحادات منطقة غرب آسيا قوائم اللاعبين المشاركين، والذين يعتبرون الأقوى في المنطقة.
ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة تقام في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، بإشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفني المصري عمرو رضا، الذي عبر عن تفائله بتحقيق نتائج قوية في التصفيات الأولمبية، خصوصا وأن اللاعبين يملكون المستويات الفنية القوية التي تؤهلهم لمنافسة اللاعبين المشاركين، وكله ثقه بجدية اللاعبين وعزيمتهم على خوض هذه التصفيات بكل قوة.
وتنص تعليمات التصفيات الأولمبية على تأهل لاعب ولاعبة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، عن منطقة غرب آسيا.
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا كافة، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال بينما، تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا، من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبي المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار إلى المباراة النهائية لكل فئة (الرجال والسيدات)، لكنهما خسرا فرصة التأهل بصعوبة.
وتمكنت "الطاولة الأردنية"، من التأهل إلى الأولمبياد من خلال أربع لاعبات، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.
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