ماسك يعد بمزايا جديد لمستخدمي تويتر

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع “تويتر”، إن الشبكة الاجتماعية ستكون قادرة على إرفاق نصوص كبيرة وطويلة بالمنشورات.

وكتب المالك الجديد للشبكة الاجتماعية على “تويتر”: “سيضيف تويتر قريبا القدرة على إرفاق نص طويل بالتغريدات، مما ينهي الممارسة السخيفة المتمثلة في التقاط لقطات شاشة من المفكرة”.

وأضاف ماسك أنه سيكون هناك شيء مثل “Twitter Notes” ووعد ماسك بإخبار المزيد في غضون أسبوعين.

ولفت ماسك إلى أنه من المخطط تحقيق الدخل لمنشئي أي نوع من المحتوى وتحديث نظام البحث القديم.

يذكر أن مستخدمي “تويتر” اعتادو كتابة نصوص بحد أقصى 280 حرفا. وعندما يتعلق الأمر بنشر رسالة طويلة، كانوا يعمدون إلى إرفاق لقطات شاشة لهذه النصوص بالمشاركات.

Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets, ending absurdity of notepad screenshots

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022