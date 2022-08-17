واتساب.. خاصية جديدة تتيح التراجع عن حذف الرسائل￼

يعمل تطبيق (واتساب)، المتخصص بالمحادثات، على خاصية جديدة متعلقة بالرسائل المحذوفة، وهذه المرة ليست لحذف الرسائل، بل لإلغاء الحذف.

وتعتبر هذه الخاصية مفيدة جداً للمستخدمين الذين يحذفون الرسائل عن طريق الخطأ، فبدلاً من إعادة كتابتها مرة أخرى، ستوفر (واتساب) إمكانية إلغاء الحذف واسترجاع الرسالة مكانها.

ومن الوارد أن يحد الخطأ في الحذف، لأن المستخدم يتوتر أحياناً عندما يكتشف أن الرسالة ما كان ينبغي إرسالها.

ومن الفوائد الأخرى أيضاً أن المستخدم ربما يحذف الرسالة لنفسه بدلاً من حذفها للجميع، وبالتالي يصبح غير قادر على حذفها الجميع.

لكن مع التحديث الجديد سيتمكن المستخدم من استرجاعها ثم حذفها للجميع وفقاً لما ذكره موقع أندرويد بوليس.

وما تزال هذه الخاصية قيد الاختبار ضمن نسخة بيتا التجريبية.

وقال موقع WABetaInfo، المهتم بأخبار واتساب، إن الخاصية متوفرة لدى مجموعة من مختبري بيتا على أجهزة أندرويد.

وبعد حذف المستخدم الرسالة لنفسه، يظهر إشعار في الأسفل يؤكد عملية الحذف، ويظهر أيضاً زر إلغاء الحذف لمساعدة المستخدم على استرجاع الرسالة المحذوفة.

ومن الجدير بالذكر أن الشريط الذي يحتوي على الإشعار وزر الاسترجاع يظهر لبضع ثوانٍ فقط، وهذا هو الوقت المتاح لدى المستخدم لتغيير رأيه واسترجاع الرسالة.

وذكر تقرير أندرويد بوليس أن قدوم الخاصية لجميع المستخدمين ليس مضموناً بما أنها ما تزال في النسخة التجريبية (بيتا)، لكن بما أنها مفيدة جداً للمستخدمين، ربما تطلقها واتساب في أي وقت بعد الانتهاء من تطويرها.

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