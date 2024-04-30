الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤسسة ولي العهد تعلن عن منتدى تواصل 2024 - فيديو

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منتدى تواصل 2024

أعلنت مؤسسة ولي العهد عن عودة المنتدى الحواري الوطني "تواصل 2024".

ويهدف المنتدى الى استحداث فضاء تفاعليّ لتبادل الأفكار والرّؤى حول القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلّعات الشباب والمجتمع الأردني.


وقالت المؤسسة إن دور المنتدى لا يقتصر على تحليل القضايا والتحديات المختلفة بمشاركة الجهات الرسمية والخاصة والأهلية، بل يتجاوز ذلك ليكون بمثابة مِنبر حيوي وقناة لأصوات الجمهور والشباب.


وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على مدار العام على رصد أهم وأبرز النقاشات والقضايا العامة والتوجهات والمبادرات الوطنية، ليَتم التطرّق إليها في منتدى تَواصُل من خلال جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية، بما يوفر للباحثين الوضوح والمنظور السليم، ويعد مرتكزاً قوياً للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل.


وأكدت أن المنتدى، الذي تقوم فكرته على تبني نهج حواري ديناميكي، يسعى إلى تعزيز روح الإيجابية والتفاؤل، ويجسد أهمية التشبيك والحوار البنّاء والهادف كأداة رئيسة لتمكين جميع أطياف المجتمع وفئاته من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة، وتكوين رأي عام أكثر استنارة ومشاركة وتمكيناً.


كما يسعى منتدى تواصل، بحسب المؤسسة، إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الجمهور والشباب والجهات المعنية بشكل أكبر، ويركز على إعادة التوافق حول الأهداف الرئيسة التي تصب في صالح تنمية الأردن وتقدمه، كل ذلك ضمن أجواء غير رسمية تسودها الشفافية والحيادية والتنوع في الآراء والطروحات العامة الهادفة.

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