16 دولة عربية تعلن عيد الفطر غدا

السعودية، وقطر، واليمن، والعراق، والكويت، والإمارات، ومصر وفلسطين، والسودان، والبحرين، وسوريا، ولبنان والجزائر، والصومال وتونس، بحسب بيانات رسمية. فيما تستطلع سلطنة عمان، والأردن، والمغرب وجزر القمر هلال شهر شوال، مساء الأحد

أعلنت 16 دولة عربية بينها السعودية، مساء السبت، أن الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية، فيما تستطلع 4 دول أخرى هلال شهر شوال، مساء الأحد.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأحد هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 2 إبريل/ نيسان) بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، والإثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته الأوقاف اليمينة ونظيرتها في قطر والصومال وديوان الوقف السني في العراق، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، ولجنة تحرى الهلال في الإمارات، وفق بيانات رسمية منفصلة.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والمجلس العلمي الفقهي التابع للنظام السوري، ودار الإفتاء الليبية، الإثنين أول أيام عيد الفطر، بحسب بيانات.

ويحل أول عيد الفطر في فلسطين ومصر، ولبنان وتونس، الإثنين، أيضا، وفق بيانات صادرة عن مفتي فلسطين، محمد حسين، ونظيريه المصري، شوقي علام، واللبناني، عبد اللطيف دريان، والتونسي، عثمان بطيخ.

وفي الجزائر، أعلنت لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية، أن الإثنين سيكون أول عيد الفطر المبارك.

فيما تستطلع سلطنة عمان، والأردن، والمغرب هلال شهر شوال، مساء الأحد، وفق بيانات سابقة، وتنضم لها جزر القمر أيضا باعتبار أن هلال رمضان ظهر مثل تلك الدول يوم 3 أبريل/ نيسان، بالمخالفة لأغلب الدول العربية التي سبقتها بيوم.

كما يرصد شيعة العراق، الهلال مساء الأحد، على اعتبار أنهم بدأوا صيام رمضان بعد يوم واحد من بدء السنة ببلادهم، وهو ما جرت عليه العادة في العراق منذ سنوات.‎ –

بينما لم يصدر عن موريتانيا وجيبوتي موقفا بشأن هلال عيد الفطر، حتى الساعة 21:00 ت غ.-(الاناضول)