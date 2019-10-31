65 قتيلا على الأقل بحريق قطار في باكستان

إسلام أباد- قتل 65 شخصا على الأقل حين اندلعت النيران في قطار ركاب بوسط باكستان كما أعلن وزيرة الصحة المحلية ياسمين رشيد اليوم الخميس.

وقالت وزيرة الصحة “بحسب المعلومات التي تصلنا من موقع الحادث، فان أكثر من 65 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من أربعين بجروح”.

وأضافت أنه يجري نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة. وبحسب وسائل الاعلام الباكستانية فان النيران اندلعت في القطار في منطقة رحيم يار خان في اقليم البنجاب بوسط باكستان.

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون النيران تلتهم عددا من عربات القطار.

وكتبت الوزيرة الباكستانية لحقوق الإنسان شيرين مزاري في تغريدة على تويتر “مأساة رهيبة في قطار في تيزغام مع انفجار قارورة غاز جلبها احد المسافرين”. وأضافت “صلواتنا وتعازينا لأسر الضحايا”.

وأفادت وسائل اعلام محلية ان بعض الركاب كانوا يطهون وجبة في القطار حين انفجرت قارورة الغاز.-(أ ف ب)