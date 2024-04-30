"نيتيناهو" يهاجم المحكمة الجنائية الدولية

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وقال نتنياهو إن "المحكمة الجنائية الدولية تحاربنا وهناك منظومة عالمية تعمل على معاداة السامية"، وفق تعبيره.وأضاف أن المحكمة ذاتها "تمنع الدولة اليهودية من الدفاع عن نفسها عندما يحاولون إبادتها"، بحسب زعمه.