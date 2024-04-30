الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"نيتيناهو" يهاجم المحكمة الجنائية الدولية

نيتيناهو,
نيتيناهو يهاجم المحكمة الجنائية
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية بعد الأنباء المتداولة عن قرب إصدارها مذكرات توقيف بحقه وبحق عدد من القادة الإسرائيليين.اضافة اعلان

وقال نتنياهو إن "المحكمة الجنائية الدولية تحاربنا وهناك منظومة عالمية تعمل على معاداة السامية"، وفق تعبيره.

وأضاف أن المحكمة ذاتها "تمنع الدولة اليهودية من الدفاع عن نفسها عندما يحاولون إبادتها"، بحسب زعمه.
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