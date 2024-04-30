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الثلاثاء 30 نيسان 2024
4:32 م
"نيتيناهو" يهاجم المحكمة الجنائية الدولية
نيتيناهو يهاجم المحكمة الجنائية
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية بعد الأنباء المتداولة عن قرب إصدارها مذكرات توقيف بحقه وبحق عدد من القادة الإسرائيليين.
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وقال نتنياهو إن "المحكمة الجنائية الدولية تحاربنا وهناك منظومة عالمية تعمل على معاداة السامية"، وفق تعبيره.
وأضاف أن المحكمة ذاتها "تمنع الدولة اليهودية من الدفاع عن نفسها عندما يحاولون إبادتها"، بحسب زعمه.
المحكمة الجنائية الدولية
نيتيناهو
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