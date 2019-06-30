الميزان

منذ ساعة واحدة

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الأحداث التي ستمر عليك اليوم يلزمها هدوء وتفكير، لكنك لن تفعل ذلك وتتسرع باتخاذ القرارات وجرأتك تصل إلى أعلى مستوى لها في الظهيرة، كما أن رغبتك بالانتقام ستشعر بها بقوة في المساء، وخاصة من ناحية من تحب، يوم عليك الحذر به وبالأخص لمواليد 3 إلى 11 تشرين الأول (اكتوبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 فمن 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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إنه من الأيام الجيدة والممتازة لديك يا صديقي الميزان، فالحظ يقف الى جانبك ويدعمك بكل حركة تقوم بها. فترة الظهيرة جيدة لفعل بعض المبادرات والمضي بمعاملاتك الحكومية أو الشخصية. في فترة ما بعد الظهر حاول تصحيح الأمور مع عائلتك، وفي المساء قد يطرأ تغير على برامجك، لكن سيكون ذلك لمصلحتك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل :9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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