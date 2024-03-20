المبادرات الرمضانية بعجلون.. إعانة فقراء على مواجهة غلاء الأسعار

عامر خطاطبة

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عجلون - في كل رمضان، اعتادت مؤسسات رسمية وأهلية وجمعيات خيرية في محافظة عجلون، تنفيذ العديد من المبادرات الخيرية، من توزيع مساعدات مادية وعينية وإقامة إفطارات رمضانية للفقراء والأيتام، مؤكدة أنها تأتي بدعم من محسنين من أبناء المحافظة ومما يتوفر لدى الجمعيات، إضافة إلى جهات داعمة.وقال مشرفون ومستفيدون من هذه المبادرات، إنها تعبر عن معاني التكافل والتراحم في هذا الشهر الفضيل، كما أنها تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للعديد من العوائل الفقيرة، والتي بات بعضها يعجز عن توفيرها بسبب ارتفاع أسعارها.ويقول محمد عنانزة إن جمعية كفرنجة الخيرية، اعتادت في شهر رمضان الفضيل على شراء مئات طرود الخير من السوق المحلي، وبمبلغ لا يقل عن 25 دينارا لكل طرد، بحيث يتم توزيعها على الأسر الأشد فقرا في لواء كفرنجة، موضحا أن الطرود تحتوي على مواد غذائية أساسية لا يمكن أن تستغني عنها الأسرة، كالزيت النباتي، والأرز والسكر والشاي وأنواع عديدة من الحبوب.ويؤكد الناشط الاجتماعي حمزة الخطاطبة، أن جمعيات إنسانية وخيرية، وخلال شهر رمضان المبارك، أصبحت تضاعف من جهودها لتوفر مساعدت غذائية ومعونات متنوعة، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر العفيفة في المحافظة، وأحيانا صيانة منازل للفقراء، مؤكدا أن ذلك يخفف عن كاهل الكثير من الأسر في مختلف مناطق المحافظة.وأكد أن لجانا خيرية تستعد لزيادة نشاطها خلال شهر رمضان المبارك، لتوزيع طرود الخير والمواد التموينية المختلفة، إضافة الى تقديم مساعدات مادية وعينية أخرى على الأسر المحتاجة في المحافظة، مشيرا إلى أنه عادة ما تتلقى هذه اللجان تبرعات مادية وعينية من جهات رسمية وشعبية، تسهم في تفعيل عملها وتوزيع المساعدات على المستحقين، لاسيما وأنه يتوفر لدى هذه اللجان قاعدة بيانات لعدد كبير من الأسر المحتاجة.يشار إلى أنه وفق تقارير رسمية سابقة، فإن من أبرز التحديات التي تواجه محافظة عجلون هي ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت( 25,6 %) مقارنة مع المملكة ( 14,4 %) وبلغ عدد الأفراد الفقراء في المحافظة 37752 ألف فرد يشكلون (4,3 %) من إجمالي عدد الفقراء في المملكة وعدد الأسر 5231 أسرة ما نسبته (4,4 %) من عدد الأسر الفقيرة على مستوى المملكة.يذكر أن عدد لجان الزكاة في محافظة عجلون يبلغ حاليا 6 هي: لجنة زكاة وصدقات راجب، ولجنة زكاة وصدقات أبو دجانة في كفرنجة، ولجنة زكاة وصدقات كفرنجة، ولجنة زكاة وصدقات عجلون، ولجنة زكاة وصدقات عين جنا، ولجنة زكاة وصدقات الجنيد.واعتبر رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن هذا الجهد التطوعي موضع تقدير واعتزاز، داعيا منظمات ومؤسسات المجتمع المدني إلى إطلاق المبادرات المساندة وتقديم العون والمساعدة لمن هم بحاجة.