الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المبادرات الرمضانية بعجلون.. إعانة فقراء على مواجهة غلاء الأسعار

متطوعون خلال مشاركتهم بتوزيع المساعدات على الفقراء بعجلون - (الغد)
متطوعون خلال مشاركتهم بتوزيع المساعدات على الفقراء بعجلون - (الغد)
عجلون - في كل رمضان، اعتادت مؤسسات رسمية وأهلية وجمعيات خيرية في محافظة عجلون، تنفيذ العديد من المبادرات الخيرية، من توزيع مساعدات مادية وعينية وإقامة إفطارات رمضانية للفقراء والأيتام، مؤكدة أنها تأتي بدعم من محسنين من أبناء المحافظة ومما يتوفر لدى الجمعيات، إضافة إلى جهات داعمة.اضافة اعلان
وقال مشرفون ومستفيدون من هذه المبادرات، إنها تعبر عن معاني التكافل والتراحم في هذا الشهر الفضيل، كما أنها تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للعديد من العوائل الفقيرة، والتي بات بعضها يعجز عن توفيرها بسبب ارتفاع أسعارها.
ويقول محمد عنانزة إن جمعية كفرنجة الخيرية، اعتادت في شهر رمضان الفضيل على شراء مئات طرود الخير من السوق المحلي، وبمبلغ لا يقل عن 25 دينارا لكل طرد، بحيث يتم توزيعها على الأسر الأشد فقرا في لواء كفرنجة، موضحا أن الطرود تحتوي على مواد غذائية أساسية لا يمكن أن تستغني عنها الأسرة، كالزيت النباتي، والأرز والسكر والشاي وأنواع عديدة من الحبوب.
ويؤكد الناشط الاجتماعي حمزة الخطاطبة، أن جمعيات إنسانية وخيرية، وخلال شهر رمضان المبارك، أصبحت تضاعف من جهودها لتوفر مساعدت غذائية ومعونات متنوعة، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر العفيفة في المحافظة، وأحيانا صيانة منازل للفقراء، مؤكدا أن ذلك يخفف عن كاهل الكثير من الأسر في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد أن لجانا خيرية تستعد لزيادة نشاطها خلال شهر رمضان المبارك، لتوزيع طرود الخير والمواد التموينية المختلفة، إضافة الى تقديم مساعدات مادية وعينية أخرى على الأسر المحتاجة في المحافظة، مشيرا إلى أنه عادة ما تتلقى هذه اللجان تبرعات مادية وعينية من جهات رسمية وشعبية، تسهم في تفعيل عملها وتوزيع المساعدات على المستحقين، لاسيما وأنه يتوفر لدى هذه اللجان قاعدة بيانات لعدد كبير من الأسر المحتاجة.
يشار إلى أنه وفق تقارير رسمية سابقة، فإن من أبرز التحديات التي تواجه محافظة عجلون هي ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت( 25,6 %) مقارنة مع المملكة ( 14,4 %) وبلغ عدد الأفراد الفقراء في المحافظة 37752 ألف فرد يشكلون (4,3 %) من إجمالي عدد الفقراء في المملكة وعدد الأسر 5231 أسرة ما نسبته (4,4 %) من عدد الأسر الفقيرة على مستوى المملكة.
يذكر أن عدد لجان الزكاة في محافظة عجلون يبلغ حاليا 6 هي: لجنة زكاة وصدقات راجب، ولجنة زكاة وصدقات أبو دجانة في كفرنجة، ولجنة زكاة وصدقات كفرنجة، ولجنة زكاة وصدقات عجلون، ولجنة زكاة وصدقات عين جنا، ولجنة زكاة وصدقات الجنيد.
واعتبر رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن هذا الجهد التطوعي موضع تقدير واعتزاز، داعيا منظمات ومؤسسات المجتمع المدني إلى إطلاق المبادرات المساندة وتقديم العون والمساعدة لمن هم بحاجة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جزء من طريق الطواحين الذي يربط بين عجلون وكفرنجة ويحتاج إلى إعادة تأهيل - (الغد)

عجلون: طرح العطاءات مبكرا لضمان تنفيذها.. وطريق "الطواحين" يراوح مكانه

18 آذار 2024
منطقة خربة المقاطع الاثرية في عجلون-(الغد)

"خربة المقاطع" بعجلون.. قيمة أثرية وسياحية طال إهمالها

17 آذار 2024
محطة الوصول في تلفريك عجلون والتي تنتظر استثمارات مجدية-(الغد)

محيط التلفريك.. فرص واعدة تنتظر الاستثمار

13 آذار 2024
"المشاريع الريفية" بعجلون.. بدايات وأفكار متواضعة تواصل التألق والنجاح

"المشاريع الريفية" بعجلون.. بدايات وأفكار متواضعة تواصل التألق والنجاح

12 آذار 2024
فتاتان تتفقدان نبات "اللافندر" في مزرعة للزراعات الحديثة بعجلون - (الغد)

الزراعة الحديثة بعجلون.. تجارب فردية ناجحة تحتاج التعميم

07 آذار 2024
عربات تلفريك عجلون

تحديد ساعات عمل تلفريك عجلون في شهر رمضان المبارك

07 آذار 2024
افكار و مواقف

حظر الظل.. استبداد الخوارزميات..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

نتنياهو حجر ضمن رقعة شطرنج

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا بعد غزة؟

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الاشتمال المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

خارطة "القلق الأردني"

سميح المعايطة |اليوم

عن ذلك الهمس المرتفع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |منذ 23 دقيقة
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات | منذ24 ساعة
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعبان !

تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy
 
 