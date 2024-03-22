الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد فلسطيني وإصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار غرب رام الله

جنود من جيش الاحتلال بالقرب من عملية إطلاق النار
جنود من جيش الاحتلال بالقرب من عملية إطلاق النار

استشهد، اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني قرب قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

 

وسائل إعلام عبرية: إصابة 4 جنود بجروح في اشتباكات غربي رام الله

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن شابا لم تعرف هويته بعد، استشهد بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وسط تواجد لمركبات الإسعاف، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة غرب رام الله.


وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اشتباكا مسلحا جرى بين شاب وقوة من جيش الاحتلال بين دير ابزيع وكفر نعمة، استمر لأربع ساعات متواصلة، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين، مشيرة إلى أن الاشتباك جرى عقب أن أطلق الشاب النار صوب حافلة للمستوطنين في المنطقة، وأكدت أنه تم "تحييد المنفذ". -(بترا)

 

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وسائل إعلام عبرية: إصابة 4 جنود بجروح في اشتباكات غربي رام الله 

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