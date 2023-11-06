الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 66 فلسطينيا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا - (أرشيفية)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 66 مواطنا فلسطينيا، من الضفة الغربية المحتلة.

فمن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 35 مواطنا، عُرف من بينهم: مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي، ويزن سلامة، ورأفت عليان، ومحمد أحمد أبو هنية، وعلاء أحمد أبو هنية، ومحمد غيث أبو القاسم، ومحمد هاني أبو هنية، ويحيى سلامة، ومحمد بسام النوري، ومالك شيحة، ويزن هيثم مخامرة من بلدة عناتا، ومالك خشان، ومصطفى البياع، وعدنان حوشية، وبهاء طه، من مخيم شعفاط، وأمير عيد فوزي أبو عيد، والشقيقان نزال وحسين خالد خضور، والأسير المحرر أحمد محمد بدوان من بلدة بدو، وأحمد ماهر الجمل من بلدة بيت سوريك، ومحمد جمال ريان، ورشيد بسام داود، وأنس ياسين ريان، وداود فضل داود، من بلدة بيت دقو، وأحمد جمهور، وعبد الحكيم إلياس، من بلدة بيت عنان.اضافة اعلان

ومن نابلس، اعتقل جيش الاحتلال 8 مواطنين، وهم: نبيل عباد، ونور عباد، وعادل عباد، وعدي الدخيل، وزهدي الصايغ، وهاني البخاري من منطقة خلة الإيمان بالمدينة، وخالد جهاد جبر حماد، ووليد بهاء جبر حماد من قرية تلفيت جنوبا.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال كلا من: رضا محمد زماعرة، والأسير المحرر محمد جواد زماعرة، وشقيقه محمود من بلدة حلحول، ومن مدينة الخليل أشرف عمران عبد الفتاح عصفور، ومن بلدة دورا أحمد يوسف قزاز، والمواطنة منال سعيد محمد كرجة "دودين"، ومن بلدة إذنا مهند جبرين أبو زلطة، ومن بيت عوا ساجد إسماعيل عبد الهادي.

ومن جنين، اعتقل الاحتلال ستة مواطنين هم: باسم بسام عمارنة، ومحمود بسام حمارشة من يعبد، وزيد ضياء الأحمد من رمانة، وحذيفة نعيم يحيى من العرقة، وسيف فراس أبو سيف، ومحمد عبد الله الشرفي من فقوعة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة عهد التميمي من قرية النبي صالح، وعرفات ناجح ناصر من دير قديس، وسفيان مقدادي من مخيم الأمعري.

ومن سلفيت، اعتقل جيش الاحتلال الشابين أيهم عبد الحافظ سلامة، من بلدة بديا، ومحمود يوسف بوزية من بلدة كفل حارس.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نائل نوفل (60 عاما)، ونجله في الثلاثينيات من عمره، ومسلم طاهر نعالوة من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وهشام سمير أسعد (26 عاما) من قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن حصيلة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت (2150) حالة اعتقال، علما أن هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من غزة؛ بمن فيهم العمال المحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقا.

ولفتت الهيئة، إلى حملات الاعتقال المتواصلة التي شملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
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