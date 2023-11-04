السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسؤول أميركي: الإفراج عن الرهائن لدى "حماس" سيتطلب وقفاً كبيراً للنزاع

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غزة تحت القصف
قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن المسؤولين الأميركيين يبذلون جهوداً مكثفة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة ولكن لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى أو إطار زمني لتحقيقه.اضافة اعلان
وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى الصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن هناك «اتصال غير مباشر» يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج الرهائن من غزة لكن الأمر صعب للغاية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت «حماس» قد شنت هجوماً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تمكنت خلاله من قتل 1400 شخص وأخذ أكثر من 240 رهينة.
ولا يزال الكثير من الرهائن داخل غزة التي تتعرض لغارات جوية إسرائيلية وهجوم بري بالإضافة إلى حصار يفرضه الجيش الإسرائيلي عليها.

وقال المسؤول الأميركي إن الأمر سيتطلب «توقف الصراع إلى حد كبير» لإخراج الرهائن. وتابع «إنه أمر يخضع لنقاش جدي ونشط للغاية... لا يوجد اتفاق حتى الآن لإنجاز هذا الأمر فعلياً لكنه شيء نعمل عليه بجدية بالغة».
وأضاف «نحن متفائلون ونبذل كل ما في وسعنا لإخراج الرهائن، لكن لا يوجد ضمان على الإطلاق بأن ذلك سيحدث أو متى سيحدث».
وقال «سنبذل كل ما في وسعنا لضمان خروج جميع الرهائن من جميع الجنسيات من غزة لذا فإن هناك عملية نشطة تجري وسط جهود متعددة الاتجاهات بما في ذلك الاتصال غير المباشر لمحاولة التوصل إلى إطار لإخراج الرهائن من غزة».
وأوضح المسؤول أن الإدارة تتفاوض أيضاً مع «حماس» بشأن السماح للمواطنين الأجانب المحاصرين في القطاع بالمرور الآمن إلى خارج غزة. وقال إن المحادثات صعبة وتشمل مسعى من «حماس» لإخراج بعض مقاتليها.
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