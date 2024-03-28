الترندينغ في رمضان: المسلسلات العربيّة ومنصات التواصل والمزيد مع "المشهد تاغ"

مع غروب الشّمس ورائحة المأكولات الشهيّة، تتجمّع العائلات في جميع أنحاء المنطقة على طاولة الطّعام، لتناول الإفطار ومشاركة بركات شهر رمضان الكريم. وفي هذا الوقت المميّز، يبرز "المشهد تاغ" على قناة ومنصّة "المشهد"، كبرنامج مخصّص للتّرفيه، من خلال طرحه أحدث المواضيع وأكثرها تداولًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، خصوصًا أخبار الدراما العربيّة والمسلسلات وأخبار نجوم العمل، وكلّ تعليقات المتابعين بطريقة خفيفة ومميّزة.

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وقد تمّ تخصيص 30 دقيقة كاملة من " المشهد تاغ"، ليتمكّن المتابعون من معرفة أهم المسلسلات العربيّة خلال الدّورة الرّمضانية الحاليّة، ومناقشتها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، حيث يستضيف البرنامج طيلة أيام الشهر الكريم عددًا من النّقاد الفنّيين من ضمنهم طارق الشناوي، وجمال فياض، وعبد الكريم واكريم، وجورج موسى، وعبد الله غلوش، وحيدر النّعيمي، لتقديم النّقد الفنّي سواء بالإشادة أو الرفض لمختلف الأعمال الدرامية، كما يواكب البرنامج أهمّ المواضيع على مواقع التّواصل الاجتماعيّ ، وأحدث الترندات والهاشتاغات ومتابعة أراء المتابعين.



وانطلاقًا من روحيّة الشهر الكريم، يقدّم "المشهد تاغ" محتوًى خفيفًا يهدف إلى ترفيه المتابعين بعد يوم من الصّيام. سواء أكان الأمر يتعلّق بمناقشة أحدث الترندات، أو استكشاف روائع الطّهو في رمضان، أو التعمّق في تفاصيل المسلسلات العربيّة الشّهيرة، حيث لا يمكن إنكار جاذبيّة المسلسلات العربيّة خلال شهر رمضان. من الأعمال الدّراميّة المؤثّرة إلى الأعمال الكوميديّة، إذ أصبحت هذه المسلسلات جزءًا لا يتجزّأ من المشهد الرمضانيّ كلّ عام.



برنامج "المشهد تاغ"، يُعرض لمدّة ساعة من الوقت، خلال أيام شهر رمضان المبارك من الاثنين إلى الجمعة، عند السّاعة 7:30 مساءً بتوقيت دبي، حيث يتناوب كلّ من "خليل جمال" و"علاء الدخاخني" و "سهى زبن"، على تقديم وجبة خفيفة عن المواضيع الأكثر رواجًا عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بالإضافة إلى متابعة آراء وتعليقات المتابعين على مختلف المنصّات، خصوصًا X "تويتر سابقًا"، وإنستغرام، والعديد من المنصّات الأخرى. وبالإمكان متابعة هذا البرنامج من خلال خدمة الفيديو بحسب الطّلب عبر موقع قناة ومنصّة "المشهد "