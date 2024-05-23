"الشارقة للاتصال الحكومي 2024" تفتح أبوابها للمبدعين الأردنيين للتنافس على 13 فئة

فتح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة باب المشاركة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2024 أمام مبدعي وصنّاع وخبراء الاتصال، والعاملين في إدارات التواصل الإعلامي بالقطاعات الحكومية والخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والأفراد، من أجل التنافس على 13 فئة للتقديم المباشر من أصل 22 فئة.

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وتمثل الفئات المتنوعة من الجائزة فرصة ذهبية أمام المبدعين الأردنيين وأصحاب الإنجازات الخلاقة في مجال الاتصال لإبراز إنجازاتهم وإسهاماتهم الفعّالة في الابتكار والتجديد في ممارسات الاتصال، ويستمر قبول طلبات الترشح للجائزة حتى 1 أغسطس المقبل من خلال الموقع الإلكتروني www.igcc.ae الذي يتضمن كافة تفاصيل الفئات ومعاييرها وشروط المشاركة في كل منها.



3 جوائز للهيئات الحكومية والمنظمات الدولية

وتشمل فئات التقديم المباشر ثلاث جوائز مخصصة للهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، وهي "جائزة أفضل منظومة اتصال متكاملة" تكريماً للابتكار في إدارة السمعة وتنفيذ حملات اتصال مبدعة؛ و"جائزة أفضل حملات للهوية الثقافية واللغة العربية" التي تكرِّم مبادرات دعم استخدام اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية؛ و"جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب"، وهي مقسّمة إلى فرعين: "أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب"، وتأتي تقديراً للحملات التي تعزِّز وعي الشباب وتحسّن ممارساتهم؛ وجائزة "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب"، والتي تكرم البرامج الداعمة للمشاريع الشبابية والأعمال الناشئة.



6 جوائز للقطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية

وضمن الجوائز الـ13 التي يتاح للمشاركين فيها "التقديم المباشر" 6 فئات يتم منحها للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، حيث سيتم اختيار فائزين اثنين؛ أحدهما من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، أما الفائز الآخر من القطاع الخاص؛ وتشمل هذه الفئات جائزة "أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات"، لتقدير الاستجابة السريعة والدقيقة والشفافة في الأزمات ذات التأثير الاجتماعي؛ وجائزة "أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع"، وتهدف لتكريم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الاتصال لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.



أما جائزة "أفضل محتوى اتصالي وإعلامي"، فتأتي لتقدير المحتوى الإبداعي الذي يعزِّز الوعي والتفاعل المجتمعي تجاه قضايا ذات أهمية كبيرة؛ وجائزة "أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية"، التي تهدف إلى تكريم الجهات التي أحدثت فارقاً ملموساً في تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال حملات أو مبادرات اتصالية فعالة؛ إلى جانب جائزة "أفضل استثمار في "القوة الناعمة" لدعم برامج الاتصال"، التي تقدر استخدام الفنون والثقافة والرياضة وغيرها من المجالات من أجل تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية؛ أما جائزة "أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين"، لإنها تُمنح لأعمال الاتصال التي تؤثر إيجابياً على النمو الذاتي والاجتماعي للأطفال واليافعين.



4 جوائز لتكريم الأفراد



وفي فئات "الجوائز الفردية"، تُمنح جائزة "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال" لأفراد أو مجموعات الشباب أطلقوا مبادرات اتصال مؤثرة تعزز التواصل الحكومي، أما جائزة "أفضل متحدث رسمي" فتُكرّم الصف الثاني من المتحدثين الرسميين الذين يتميزون بالوضوح والتأثير في توصيل رسائل الجهات الحكومية؛ بينما تمنح جائزة "أفضل بحث في علوم الاتصال" للأبحاث التي تساهم في تطوير الاتصال الحكومي وتقديم مفاهيم اتصالية جديدة ومبتكرة؛ إضافة إلى جائزة "صانعي المحتوى الرقمي الهادف" التي تكرّم مبدعي المحتوى الذين يستخدمون الوسائط الرقمية لإحداث تأثير إيجابي، وتنقسم هذه الجائزة إلى فئتين عمريتين: دون 18 وفوق 18 عاماً.



إعداد ملف ترشح ناجح للجائزة

ومن أجل تقديم ملف ترشح ناجح لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، يُنصح المتقدمون بإعداد ملف متكامل يتضمن ملخصاً تنفيذياً واضحاً ومختصراً لا يتجاوز 250 كلمة، مع تنظيم المحتوى بشكل منسق يسهل عملية التقييم. كما يمكن استخدام العناوين الفرعية، والفقرات، والصور التوضيحية لتعزيز الوضوح، بالإضافة إلى إضافة ملخص أو جدول محتويات لعرض لمحة عامة عن الملف.



ويجب أن يستوفي الملف معايير الفئة التي يتم التقديم إليها، وإدراج مرفقات تعريفية مثل الرسوم المعلوماتية، والفيديوهات، والصور التي تخدم محتوى الملف وتعزز من قيمته، مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المطلوبة للمرفقات التعريفية وارتباطها بموضوع الفئة، وأن تُقدَّم بتنسيقات تضمن سهولة الوصول والتحميل.