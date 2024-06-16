 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

10 إصابات في حادثة إطلاق نار عشوائي في ولاية ميشيغان

اطلاق نار - ميشيغان
إطلاق نار عشوائي في حديقة بولاية ميشيغان
قالت الشرطة في مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان الأميركية إن ما يصل إلى 10 أشخاص، بينهم أطفال، أصيبوا بالرصاص في حديقة مائية بالقرب من مدينة ديترويت مساء أمس السبت، ووصفت الحادث بأنه إطلاق نار عشوائي.اضافة اعلان

وحسب وكالة رويترز، فلا يزال المشتبه به في إطلاق النار طليقا، لكن الشرطة قالت إنها تعتقد أنه محاصر في منزل قريب، مضيفة أنه تم العثور على السلاح المستخدم في الهجوم في مكان الواقعة.

وقال قائد شرطة مقاطعة أوكلاند مايكل بوشار في مؤتمر صحفي إن رجلا خرج من سيارة أمام حديقة بروكلاندز بلازا سبلاش باد في روتشستر هيلز بولاية ميشيغان حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة مساء بتوقيت غرينتش) وأطلق حوالي 30 طلقة من سلاح نصف آلي عيار 9 مليمترات، وأعاد حشوه بالطلقات عدة مرات.

وتقع روتشستر هيلز على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من ديترويت، علما بأن بلدة أكسفورد المجاورة والواقعة أيضا في مقاطعة أوكلاند، كانت مسرحا لإطلاق نار عشوائي في مدرسة عام 2021 حيث قتل الطالب إيثان كرامبلي الذي كان يبلغ من العمر 15 عاما آنذاك 4 طلاب وأصاب 6 طلاب آخرين ومعلما في مدرسة أكسفورد الثانوية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فغالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة التي تسجل واحدة من أعلى نسب الوفيات بالأسلحة النارية بين الدول المتقدمة نتيجة انتشار الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويملك ثلث البالغين الأميركيين سلاحا ناريا واحدا على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري، وفقا للوكالة ذاتها.(الجزيرة)

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