الصحة العالمية: 50 ألف امرأة حامل في غزة

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أفادت منظمة الصحة العالمية بوجود مليون نازحة ونحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة.وتعهدت المنظمة بتقديم الدعم والمساعدة إلى سكان القطاع الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. (الجزيرة نت)