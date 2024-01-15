الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية: 50 ألف امرأة حامل في غزة

النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها
أفادت منظمة الصحة العالمية بوجود مليون نازحة ونحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة.

وتعهدت المنظمة بتقديم الدعم والمساعدة إلى سكان القطاع الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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