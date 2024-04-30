الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عملية طعن بالقدس والاحتلال يتهم سائحا تركيا

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عملية الطعن استهدفت جنديا إسرائيليا

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مدنا وبلدات في القدس والضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددا من الفلسطينيين، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة مناطق، في حين تعرض جندي إسرائيلي للطعن في مدينة القدس المحتلة بعملية نفذها سائح تركي وفق ما قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

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وفي نبأ عاجل ظهر اليوم الثلاثاء إن جنديا إسرائيليا أصيب بعد تعرضه للطعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس.


من جانبها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مصادر الشرطة تشتبه في أن منفذ عملية الطعن في القدس سائح تركي الأصل، قبل أن تؤكد إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سائح تركي.

 

 

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت فلسطينيين إثر اندلاع أعمال شغب بالبلدة القديمة بالقدس عقب وقوع عملية الطعن.

وخارج القدس، قال شهود عيان إن قوات إسرائيلية دهمت عددا من المنازل الفلسطينية في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

 


وأوضحوا أن جيش الاحتلال هدد عائلات بهدم بيوتهم في حال عدم تسليمهم أبناءهم.

بدورها، أفادت مصادر بأن الجيش اقتحم بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين (شمال)، ودهم عددا من منازلها واعتقل فلسطينيا على الأقل، بالإضافة إلى سلسلة اقتحامات ليلية استهدفت بلدة عنبتا شرقي طولكرم (شمال) وبلدات في محافظتي بيت لحم والخليل (جنوب).


وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع صوب مدرسة طارق بن زياد جنوب الخليل، مما أدى لإصابة العشرات من الطلبة والمعلمين بحالات اختناق.

كما اقتحمت مدرسة أخرى في البلدة القديمة في الخليل، واعتقلت موظفا عقب الاعتداء عليه قبل تكبيله واعتقاله.

 

 


إغلاق وملاحقة

 

 وتتعرض مدارس البلدة القديمة بالخليل لعمليات إغلاق وملاحقة الطلبة والمدرسين من قبل قوات الاحتلال التي عطّلت المسيرة التعليمية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر إغلاق بواباتها الرئيسية ونصب الحواجز العسكرية.


وأكدت مصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين في مدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل، وانتشرت في باب الزاوية وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية تجاه طلبة المدارس في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وداهمت المنطقة، ونصبت حاجزا عسكريا، وأوقفت المركبات، ودققت في هويات المواطنين.


واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين في قرية رنتيس شمال غرب رام الله، كما اعتقلت مواطنيْن -أحدهما سيدة- من قرية عيلة علي شرق بيت لحم.


وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء 10 فلسطينيين على الأقل بالضفة.


ومع المعتقلين الجدد، وبينهم فتاة وأسرى سابقون، ارتفعت حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 8 آلاف و515، حسب البيان.

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