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الثلاثاء 30 نيسان 2024
3:19 م
الاحتلال يطلق النار نحو مركبة بعد الاشتباه بعملية دهس شمال جنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
أفادت القناة 12 العبرية بأن هناك اشتباها بعملية دهس قرب برطعة شمال غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت القناة أن مجندة إسرائيلية أصيبت، فيما لاذ السائق بالفرار.
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وكانت مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة قرب برطعة في قضاء جنين. (وكالات)
الاحتلال
الضفة
جنين
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