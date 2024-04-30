الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يطلق النار نحو مركبة بعد الاشتباه بعملية دهس شمال جنين

جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
أفادت القناة 12 العبرية بأن هناك اشتباها بعملية دهس قرب برطعة شمال غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت القناة أن مجندة إسرائيلية أصيبت، فيما لاذ السائق بالفرار.اضافة اعلان

وكانت مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة قرب برطعة في قضاء جنين. (وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اعتقال 12 فسلطينيا

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

منذ24 ساعة
تشييع جثامين شهداء في الضفة الغربية - (أرشيفية)

ارتفاع شهداء الضفة إلى 491 منذ 7 أكتوبر

27 نيسان 2024
قوات الاحتلال تجول في باحات الحرم الإبراهيمي - (أرشيفية)

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بمناسبة عيد الفصح

24 نيسان 2024
الاحتلال يعتقل 7120 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 8445 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

24 نيسان 2024
اقرأ أيضا
c7caee20-f1a0-11ed-b662-8b15513bcc35-file-1683990836716-374859625

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

منذ 60 دقيقة
GMZ3P3JWkAA5v9a-1714470900

عملية طعن بالقدس والاحتلال يتهم سائحا تركيا

منذ2 ساعة
سجن عتصيون

معتقلو سجن "عتصيون" يعانون أوضاعا كارثية

منذ2 ساعة
قطاع غزة

"حماس": من الممكن التوصل الى اتفاق في غضون أيام

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_1987780688fe900f8816fb4375c4ca64

جنوب إفريقيا: نتابع عن كثب تحقيق الجنائية الدولية بحق نتنياهو

منذ5 ساعة
4-60-730x438

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إما قرار حول صفقة مع حماس أو عملية عسكرية في رفح خلال الـ3 أيام

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التصورات الأخطر في هذه الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

ثورة الجامعات.. هل تغير وجه أميركا؟

محمود خطاطبة |اليوم

حتى إذا ما سلك الخلافة انتثر

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أخبار اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دولة على حدود 67

سميح المعايطة |اليوم

أهذه أميركا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات | منذ19 ساعة
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات | منذ19 ساعة
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات |28 نيسان 2024
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غير مستقر

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة
 
 