الاحتلال يطلق النار نحو مركبة بعد الاشتباه بعملية دهس شمال جنين

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وأضافت القناة أن مجندة إسرائيلية أصيبت، فيما لاذ السائق بالفرار.وكانت مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة قرب برطعة في قضاء جنين. (وكالات)